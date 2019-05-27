ASİAD 5.Geleneksel Sahur Programı Gerçekleşti

Beyoğlu Halimbey’de gerçekleşen sahur programı yoğun ilgiyle karşılandı. Sahur buluşmasına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ankara Bölge İdaresi Başkanı Esat Toklu katılım gerçekleştirdi.

“Programa Katılım Yoğundu”

ASİAD tarafından düzenlenen sahur programının 5’incisi gerçekleştirildi. Programda konuşan ATO Meclis Üyesi ve ATO Dış Ticaret Komisyonu Başkan Vekili Çetin Çataloğlu: Dış ticarette yeni rotalara yelken açılmasının ekonomik ilişkilere ciddi katkılar sağlayacağını ve dış ticaretin gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca Hz.Mevlana’nın yol yürümeye başlayınca görünür sözlerini dile getiren Çataloğlu, 2023'e giden yolda aşılması gereken pek çok engel var bu bağlamda hem yolu görüyor hem de cumhuriyetimizin 100. yılı olan bugünde 2023 yılında gerçekleşecek 500 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.