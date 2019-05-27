Sen Anlat Karadeniz 53. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 52. Bölüm Özeti…

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisinde yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta 22 Mayıs Çarşamba günü ATV ekranlarından hayranlarıyla buluşan Sen Anlat Karadeniz 52. son bölümde yaşananlardan sonra gelecek bölümde neler olacağı sabırsızlıkla bekleniyor.

Dizinin yayıncı kuruluşu olan ATV bugün, hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden sevilen dizinin 2. tanıtım filmini yayınlayarak hayranların merakını daha da artırdı. İşte merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm 2. fragmanı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta ekranlara gelecek olan 53. bölümüyle sezon finali yapıyor. Geniş kitleler tarafından beğeniyle takip edilen dizide sona gelindi. Sevilen dizinin hayranları sezon finali olan son bölümde neler yaşanacağını şimdiden konuşmaya başladı. Hakkında en çok konuşulan konulardan biri olarak internet gündemine gelen Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm 2. fragmanı hakkında öne çıkan gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

Sen Anlat Karadeniz Sezon Finali 53. Bölüm 2. Fragmanı

Reyting listelerinde üst sıraları zorlayan ve her hafta geniş izleyici kitlesini ekran başına kilitlemeyi başaran Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta ekranlara gelecek olan son bölümüyle sezon finali yapıyor. ATV dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen hayranlarını sevindirerek 2 fragman birden yayınladı.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 53. sezon finali bölümünün 2. fragmanında; Nefes ile Tahir’in anne ve baba olma heyecanı yaşıyor. Ancak sürpriz gelişme olarak Genco Nefes’i kaçırıyor ve ona şiddet uygulayarak öfkesini kusuyor. Nefes’in gördüğü bu darp yüzünden acilen hastaneye kaldırılması gerekiyor. Dış gebelik yaşadığı belirlenen Nefes’in son durumu dizinin hayranlarını heyecan içinde bırakıyor.

Sen Anlat Karadeniz Son Bölümde Neler Yaşandı?

Kaçıranlar için 52. Bölüm Özeti…

Her hafta ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisi geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen diziler arasında yer alıyor. Türk televizyonlarında görmek istenen simaların oyuncu olarak rol aldığı dizide yaşananlar, her geçen hafta heyecanı artırarak geniş izleyici kitlesini ekran başına kilitlemeye yetiyor.

Sen Anlat Karadeniz 52. bölümüyle geçtiğimiz hafta 22 Mayıs Çarşamba günü ATV ekranlarından izleyiciler ile buluştu. Yine her hafta olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünü kaçıranlar, internet üzerinden bu bölüm hakkında bilgi edinebilmek için araştırmalara başladı.

Bu hafta ekranlara gelecek olan 53. yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde yine nefesler tutuldu. İşte sevilen yapım Sen Anlat Karadeniz 52. bölüm özeti…

Melek Radyo Programı Başlatıyor

Nefes içinde bulunduğu durumun farkında olarak ve ülkede kendisinin durumunda olan milyonlarca kadının var olduğunun bilincinde olarak yeni bir proje yapmayı düşünüyor. Radyo programı yaparak bu kadınların dertlerine derman olmak için harekete geçiyor. Nitekim Melek, Nefes’i duyuyor ve onu arıyor. Bu sırada Genco Melek’e engel olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de Melek’e onu prensesi yapacağını söylüyor. Fakat Melek, bu laflara kanmayarak Genco’ya karşı direnmeyi sürdürüyor. Elindeki kibriti ateşleyen Melek, Genco’nun tüm baskılarına rağmen ona boyun eğmiyor. Bu sırada Genco “hem kendini hem de beni yakacak mısın” diye soruyor. Melek ise bu soruya “ben zaten yanıyorum” cevabını veriyor.

Nefes, Melek ve Genco’yu bir arada görünce aralarında olumsuz bir şeylerin yaşandığını hemen fark ediyor. Genç kızın içinde bulunduğu duruma yardım etmek isteyen Nefes, Melek’e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçiyor. Ancak Melek’in kaçışının bedelini ödeyense Nilüfer oluyor.

Sen Anlat Karadeniz 53. Bölüm Sezon Finali Ne Zaman Yayınlanacak?

Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Aslantepe, Öykü Gürman, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi Türk televizyonlarının sevilen simaları olan Sen Anlat Karadeniz dizisi, 53. bölüm sezon finaliyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak.