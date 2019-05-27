Zalim İstanbul’da Sezon Finali Heyecanı! Zalim İstanbul 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı…

Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan Zalim İstanbul dizisinde sezon finali heyecanı yaşanıyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana her geçen gün giderek artan izleyici sayısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zalim İstanbul dizisi bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle de sabırsızlık bekleniyor.

Başrollerinde Türk televizyonlarının aranan simaları; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Damla Karaçay’ın rol aldığı Zalim İstanbul dizisinde yeni bölüm heyecanı bu hafta ekranlara gelmesi beklenen 9. bölüm ile sürüyor. Zalim İstanbul 9. bölüm aynı zamanda sevilen dizinin sezon finali yaptığı bölüm olması sebebiyle de hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Zalim İstanbul Tanıtım Anlatım

Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı dizinin yayıncı kuruluşu olan Kanal D tarafından hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınlandı.

Tanıtım filminin yayınlanmasının ardından dizinin takipçileri başta sosyal medya olmak üzere pek çok platformda dizinin yeni bölümünde yaşanacaklara dair tartışmalara başladı. İnternet dünyasının en çok konuşulan konularından biri olarak öne çıkan Zalim İstanbul dizisi 9. yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…

Zalim İstanbul 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünde, Cenk ile konuşan Ceren taleplerine karşılık bulamayınca yaşadığı büyük sinir krizi sonrasında kendini bıçaklar. Kendinden çok karnındaki bebeğe zarar vermek amacıyla böyle bir işe girişen Ceren ağır yaralı olarak acilen hastaneye kaldırılır.

Bu olayın vuku bulmasının ardından Karaçay Köşkü bambaşka bir hal alacaktır. Yaşanan tüm olayların seyrini değiştiren bu bıçakla yaralanma olayı aynı zamanda Ceren’in gizli hamileliğini de ortaya çıkarmıştır. Başta Seher olmak üzere Karaçay Köşkü’ndeki herkes yaşanan gelişmelerin şokunu kolay kolay atlatamaz.

Öte yandan Cenk karşı karşıya kaldığı bu durumu nasıl atlatabileceğine dair hesaplar yapmaktadır. Şeniz oğluna artık yaşananların sonuna gelindiğini ifade eder. Cemre ise Ceren hastanede kendine gelir gelmez bebeğin babasının kim olduğunu öğrenmek için onu sorguya çeker. Ancak gözlerini yeni açan Ceren, bu soru karşısında adeta çıldırır. Cemre gerçekleri öğrenmek için tüm çabasını ortaya sererken bir darbe de annesi Seher’den gelir. Olayların daha da karmaşıklaşması, içinden çıkılmaz bir sonucun meydana gelmesine neden olmaktadır.

Zalim İstanbul Sezon Finalinde Neler Yaşanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasında gösterilen Zalim İstanbul dizisinde heyecan her geçen bölüm artıyor. Sevilen Zalim İstanbul dizisi bu hafta ekranlara gelecek olan 9. bölümüyle sezon finali yapıyor. Geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul dizisinde yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden konuşulmaya başlandı.

Dizinin yayıncı kuruluşu Kanal D, hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden sevilen dizi Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini yayınladı. Bunun üzerine dizinin takipçileri daha da meraklanarak yeni bölüm sezon finalinde neler yaşanacağını başta sosyal medya olmak üzere pek çok farklı platformda tartışmaya başladı. İşte büyük bir ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul dizisinin sezon finalinde ekranlara yansıyacak olan gelişmeler…

Ceren’in hamileliğini gizlemesi Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratmaya devam ediyor. Şeniz’in Cemre’yi hayatlarından çıkarmak için uygulamaya koyduğu planlar bir bir işlemeye devam etmektedir. Cemre karnındaki bebeğin babasının Nedim olmadığını düşünürken, hiç beklemediği anda bir şok daha yaşayacaktır.

Meydana gelen olaylar Cemre’yi Agah’ın gözünde bitirmeye yetmiştir. Cemre’nin şok geçirmesine neden olan asıl gelişme ise annesinden değil de Cenk’ten gelir. Ceren’in hayallerini süsleyen sosyete düğünü gerçekleşmesine ramak kala, Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim’e son kez veda etmek için harekete geçer. Bu sırada Cemre, Nedim hakkında hiç hesapta olmayan bir karara imza atacaktır.

Zalim İstanbul 9. Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul dizisi 9. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yaşanacakları internet üzerinden tartışmaya devam eden dizinin hayranları Zalim İstanbul sezon finali ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalarını sürdürüyor.

Zalim İstanbul dizisi 9. sezon final bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarından hayranlarıyla buluşacak.