İŞKUR KPSS’li KPSS’siz Güncel Yeni Memur ve İşçi Alım İlanları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde memur ve işçi alımına ara vermeden devam ediyor. Özellikle ülkemizdeki iş arayan vatandaşları çok yakından ilgilendiren bu ilanlar arasında her geçen gün yenileri kamuoyuna duyurularak vatandaşların iş sahibi olması sağlanıyor.

Ülkedeki işsizliği en düşük seviyeye indirmek ve iş arayan bütün vatandaşları istihdam etme hedefiyle kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini sürdüren Türkiye İş Kurumu, bu güne kadar milyonlarca vatandaşın evine ekmek götürebilmesini sağlayarak bu alanda hedeflerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. İş arayan vatandaşların dikkat etmesi gereken son dakika güncel memur ve işçi alım ilanlarının detaylarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Özellikle iş arayan ve istihdam edilmek isteyen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği İŞKUR işe alım ilanları, hem KPSS puanlı hem de KPSS puanı olmadan vatandaşların bilgisine sunuluyor. Vatandaşların özellikle internet üzerinden online bir şekilde araştırma yaptığı bu ilanlar, her geçen gün güncellenerek kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

İŞKUR tarafından internet platformu üzerinden ve kurumun şubeleri aracılığıyla yapılan duyurulara göre kamuda bulunan 2 bin kişilik boşluğun doldurulması için personel alımı gerçekleşecek. Peki, geniş kitleleri yakından ilgilendiren ve iş sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın sıklıkla araştırdığı söz konusu personel ilanlarının detayları nelerdir? İşte KPSS şartı olan veya olmayan kamuya; memur, işçi ve askeri personel alımı ilanları hakkında öne çıkan detaylar…

Kamuoyuna Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan söz konusu memur ve personel alımı ilanlarına başvuruların, kurumun ya da ilgili bakanlığın belirttiği usul ve esaslara göre yapılması gerekiyor.

Kamuya 2 Bin Memur, İşçi ve Askeri Personel Alımı İlanı

Ülkemizde değişik sektörlerde faaliyetlerine devam eden kamu kurum ve kuruluşları, bünyelerinde bulunan personel eksikliğini karşılamak adına 2 bin kişilik boş kadro ile memur personel veya askeri personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanları dikkate alan iş arayan vatandaşlar, bu ilanlardaki şartları taşımaları halinde kolaylıkla iş başvurusunda bulunabiliyor.

Bu sayede geçmişten günümüze milyonlarca işçi, memur ve askeri personelin evine ekmek götürebilmesine katkıda bulunan İŞKUR bundan sonra da aynı şekilde güncel ilanlar ile ülkedeki istihdam sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını yapmaya devam ediyor.

Kamuya 2 bin personel istihdam edileceğini duyuran ilanlardan bazıları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan durumuna göre personel alımını gerçekleştirirken bazıları da söz konusu sınav şartı olmadan ve mülakat olmadan personel alımını gerçekleştirebiliyor.

Bununla birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranan memur alım ilanlarına başvuruda bulunacak olan memur adaylarının, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 ve lise mezunlarının ise KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almaları şartı bulunuyor.

Kamuda İstihdam İlanlarına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Türkiye İş Kurumu ülkede iş arayan vatandaşların taleplerine karşılık verebilmek ve dolayısıyla işsizliği azaltarak ülkedeki iş imkanlarını artırmayı amaçladığı ilanlarda kamuya 2 bin adet memur, işçi ve askeri personel alımı gerçekleştirilmesinde büyük bir görev üstleniyor. Zira ülkemizde çeşitli sektörlerde faaliyetlerine devam eden kamu kurum veya kuruluşları, İŞKUR altyapısını kullanarak kendi bünyelerinde istihdam edilecek olan personellere ulaşabiliyor. Bu noktada iş arayan vatandaşların söz konusu İŞKUR ilanlarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kamu kurumları tarafından İŞKUR aracılığıyla yayımlanmış olan personel alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması zorunlu olarak kabul ediliyor. Bu ilanlara bakıldığında;

Kamuda görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak

Kamu kuruluşlarına girişte zorunlu hale getirilen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlı veya engelli aylığı almamak

gibi niteliklerin öne çıktığı görülüyor.

2 Bin Memur Personel ve Askeri Personel Alımları

Güncel ilanlar arasında öne çıkanlar;

TÜBİTAK BİLGEM; 142 kişilik memur personel alımı yapacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi; 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ile 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı; 24 sözleşmeli personel ile 21 proje personeli alımı yapacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; Yayımlanan ilana göre 1640 kişilik boş kadroya Sözleşmeli Er alımı yapılacak.