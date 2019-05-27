SGK’dan Prim Eksiği Olanlara Sevindirici Haber!

On binlerce Kişi Bu Sayede Emekli Olabilecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda emekli olmak milyonlarca sigortalı vatandaşımızın hayallerini süslemeye devam ediyor. Çalışma hayatlarının sonunda ilgili mevzuatlarda belirtilen şartları yerine getirerek emekli olmanın planlarını yapan milyonlarca sigortalı vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendilerine sunmuş olduğu haklardan yararlanmanın hesaplarını yapıyor.

Bu bağlamda son olarak kurum tarafından belirlenen emekli aylığı alabilme şartları arasında yaş haddini doldurmuş ancak prim gününde eksiklikler olan sigortalı vatandaşlara emeklilik umudu doğdu. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişme hakkında merak edilen tüm gelişmeler ve bilinmesi gereken tün detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu pek çok kural bulunmaktadır. Nitekim bu kural ve şartları yerine getirerek emekli olmanın hayalini kuran sigortalı vatandaşlar, arasında bazı özel durumları bulunanlara da kolaylık tanınıyor.

Bu noktada özel durum itibarıyla emekli olabilmek için yaşı doldurmuş fakat prim günü eksiği olan sigortalılara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belirli bir yaşın üzerinde olan vatandaşların, prim günlerini doldurmak için sigortalı olarak çalışmalarının da günümüz şartlarında zor görüldüğü bir durumda sağlanan bu kolaylık, binlerce vatandaşın yüzünü güldürmeye yetti. İlgili mevzuatta belirtilen kurallara göre belli bir yaşın üzerinde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanarak emekli olabilecekler.

Prim Borçlarını Ödeyerek Emekli Olma Fırsatı

Yapılandırma kanunu ile geçmişe dönük borçlanma yapan BAĞKUR’a bağlı vatandaşlar; emekli aylığı alabilme için temel olarak yerine getirilmesi gereken yaş, yıl ve prim şartlarını tamamlamaları halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Bu gelişmenin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gündemine SGK’ya bağlı olan vatandaşlar için de aynı fırsatın tanınması gündeme getirildi. Daha önceden bu konunun gündeme olduğuna dair müjdeli haber verilmişti ancak konuyla ilgili henüz somut bir adım atılmamıştı.

Düzenlemenin kısa zaman içinde yasalaşması düşünülüyor. Eğer söz konusu düzenleme yürürlüğe konulursa, emeklilik için belirlenen yaşı doldurduğu halde, birtakım sebeplerden ötürü işsiz kalarak emeklilik gün sayısını dolduramayan, bunun üzerine de güncel durumda iş bulup çalışamayan yaklaşık 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak. Nitekim bu durumda olan on binlerce vatandaş, yaşlarının ilerlemesi sebebiyle çalışacak iş bulmakta zorlandıkları aşikar. Bu sebeple vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen devletin resmi kurumları bu tür bir hizmeti başlatmak üzere harekete geçti.

1800 Gün Şartına Dikkat Edilmesi Gerekiyor

söz konusu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçen devletin resmi kurumları, bu düzenlemeler kapsamında birkaç farklı yöntem üzerinde duruyor. Bunlardan ilki de çalışma ile öncelikle eksik primi olan on binlerce vatandaşa borçlanma fırsatı sunulması bekleniyor. Bu yöntemde belli bir süre hizmet şartının gündeme getirilmesi de kaçınılmaz olarak görülüyor.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, en az 1800 gün prim olması beklenecek. Dolayısıyla hayata geçirilmesi beklenen bu yöntem sayesinde emekli olmak isteyen on binlerce yaşı ilerlemiş vatandaşların; yıl ve yaş şartlarını tamamlamaları halinde 1800 gün ve üzerinde prim gününe de sahip olmaları durumunda, eksik olan prim günlerini tamamlayabilmeleri için borçlanma imkanına kavuşabilecekler. Borçlanma yoluyla emeklilik için kanunun onaylanıp resmen yürürlüğe konulması şartı bulunuyor.

Prim Borçlanması Mecliste Görüşülecek

İlgili prim borçlanarak emekli olma fırsatının resmen yürürlüğe geçebilmesi için tasarının onaylanarak yasa halini alması gerekiyor. Bu sebeple konuya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Söz konusu çalışmalarda sona gelinmesinin ardından mecliste görüşülerek hakkında nihai karar verilecek.

Yasanın yukarıda bahsettiğimiz şekilde yürürlüğe konması halinde, işten çıkartılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya herhangi bir özel sebepten ötürü işe ara vermek zorunda kalan çalışan vatandaşlara emekli olabilmelerinin yolu açılacak. Bunun yanında kepenk kapatmak zorunda kaldığı için de primlerini ödeyemeyen esnafa da borçlanarak emekli olabilme fırsatı sunulacak.

Esnaflardan Emeklilik Beklentisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2000 öncesi esnaf ve sanatkarların emekli olmayı beklediğini açıkladı.

Çok sayıda esnaf vatandaşın vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olabilmenin önünün açılmasını beklediğini ve bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Palandöken, şartları sağlayan ancak 2000 yılından önce BAĞKUR kaydı olmayan esnafa da geriye dönük borçlanma imkanı verilmesini talep etti.