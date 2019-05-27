Ödenmeyen Borçlar İçin Maaş Haczine Dikkat!

Ülkemizde milyonlarca kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Hemen hemen bütün vatandaşlarımızın sahip olduğu kredi kartları, bilinçsiz kullanımda vatandaşın sırtında çok ağır bir yük haline geliyor. Kredi kartı borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar, söz konusu borçları kapatmanın planlarını kurarken, bir yandan da maaşlarına haciz konabilme endişesi yaşamaya devam ediyor.

Şehir rehberinden Avukat isim ve adreslerine göz atabilirsiniz.

İşte ülkemizdeki milyonlarca kredi veya kredi kartı borcunu zamanında ödemeyen kişiler hakkında alacakların tahsiline yönelik başlatılan haciz işlemleri hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler…

Bankalardan vatandaşlara sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri gibi pek çok finansman, zamanında ödenmediği takdirde vatandaşların korkulu rüyası haline geliyor. Ülkemizde milyonlarca kredi veya kredi kartı borcunu zamanında ödeyemeyen çalışan, çalışmayan ya da emekli kişi bulunduğu biliniyor.

Bu vatandaşlarımızın ödeyemediği borçlar sebebiyle alacaklı kurum veya kuruluşlar, alacaklarını tahsil etmek için haciz işlemlerini uygulamaya geçiriyor. Ancak bu noktada vatandaşların dikkatli olması gereken birtakım hususlar bulunuyor. Haklarında haciz başlatılan vatandaşların yapması gerekenler ve resmi kurumlar tarafından kendilerine tanınmış haklar neler? Bu konuda milyonlarca emekli, çalışan veya çalışmayan vatandaşı yakından ilgilendiren detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İcra Takibi ve Sonrası Maaş Haczi için Süreler

Birçok nedenden dolayı bankalardan almış oldukları kredileri veya kredi kartı borçlarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşlarımızdan birçoğu çalışan konumundayken birçoğunun da emekli veya esnaf olduğu biliniyor.

Söz konusu ödemesi gereken borçlarını zamanında ödeyemeyen vatandaşlarımız hakkında alacaklı olan kurum ve kuruluşlar haciz işlemleri başlatabiliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken yasal süre 90 gün olarak öne çıkıyor. Zira 90 gün içinde ister banka kredisi olsun, ister kredi kartı borcu olsun ödenmeyen tüm borçlar için alacaklı konumunda olan bankalar, yasal takip başlatabiliyor.

Bu sürede zarfında borçlu vatandaşların ödedikleri borçlardan yalnızca gecikme faizi alınıyor. 90 günlük kritik süreyi geçen alacaklar için banka ilgili borçlu vatandaş ile son kez iletişime geçiyor ve borçların ödenmesi için çağrıda bulunuyor. Bu noktada borçlu vatandaşlara bu çağrı kapsamında 7 günlük ek bir süre tanınıyor. Bankalar tarafından borçlu vatandaşa, borcunu ödemesi için tanınan 7 günlük sürede herhangi bir yapılandırma talebi veya ödeme girişi olmadığı takdirde de alacaklı olan banka ödenmeyen borçları avukata devrediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları İncelenerek Maaş Haczi Gönderilir

Alacaklı konumunda olan banka belirlenen süre zarfından kapatılmayan borçlar için avukatlarını devreye sokuyor. Dosya avukata ulaştığı takdirde de borçlu olan vatandaşın ismi kara listeye alınıyor. Kara listede isim gözüktükten sonra borçlu vatandaş hakkında icra takibine kadar süren birtakım işlemler gündeme geliyor. İcra takibinin başlatılmasıyla ilk etapta çalışan vatandaşın maaşının haczi söz konusu oluyor.

Kesinleşen icra takibinin akabinde borçlu vatandaşın maaşının haczedilebilmesi için alacaklı veya alacaklının avukatı tarafından borçlu vatandaşın Sosyal Güvenlik Kaydı talep ediliyor.

Alacaklı, Borçlunun İşyerine Maaş Haczi Gönderiyor

Alacaklı konumunda olan banka veya avukatı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçlu kişi hakkında talep ettiği kayıtlarda, borçlu konumunda olan vatandaşın herhangi bir işyerinde çalışıp çalışmadığına dair bütün bilgilere ulaşabiliyor. Eğer ki borçlu çalışıyor ise nerede çalıştığı ve işyerinin telefon numarasından adresine kadar tüm detaylar görüntülenebiliyor.

Bu bilgilerden yararlanarak çalışan kişinin işyerine icra müdürlüğü tarafından maaş haczi müzekkeresi gönderiliyor ve borçlu kişinin aylığından kesinti yapılarak, işveren tarafından icra dairesine ödeme yapılması talep ediliyor.

Bu noktada işverenin, hakkında maaş haczi başlatılan kendi çalışanının maaşından kesinti yaparak ilgili icra dairesine ödeme yapması zorunluluk olarak öne çıkıyor. Aksi durumda işveren, suç işlediği gerekçesiyle hakkında işlem başlatılıyor.

Maaşın Haciz Edilmesinde Yasal Sınır Bulunuyor

Çalışan borçlu vatandaşın almış olduğu aylık haczedilebiliyor. Fakat İcra Hukuku ve İş Kanunu’nda yer alan hükümlere göre nafaka borcu hariç çalışan kişilerin aylık ücretinin %25’inden fazlası haczedilemiyor. Dolayısıyla borçlu kişinin maaşına konulan haciz tutarı, toplam aylık maaşın 4’te 1’inden fazla olamıyor.

Borçlu kişinin net maaşından aile yardımı, asgari geçim indirimi ve çocuk parası düştükten sonra kalan kısmına kesinti yapılabiliyor. Dolayısıyla bu miktarlar düştükten sonra %25 oranında haciz konulan tutar, borçlu çalışanın maaşından kesilerek icra dairesine ödeniyor. Bu oranın artırılmasındaki tek olasılık, Borçlar Kanunu’nda da açık bir şekilde belirtildiği üzere çalışan işçinin rızası alınarak yapılabiliyor.