MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. MHP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur."

Gazeteci Önkibar'a saldırı şüphelileri serbest

ANKARA'da, gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin yakınında düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, önceki gün, Çankaya'daki evinin yakınında, aracından indiği sırada 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen saldırganlar ile bu kişilere otomobil kiraladığı ve olayla ilişkili olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.