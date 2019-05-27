MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. MHP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur."
Gazeteci Önkibar'a saldırı şüphelileri serbest
ANKARA'da, gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin yakınında düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Sabahattin Önkibar, önceki gün, Çankaya'daki evinin yakınında, aracından indiği sırada 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen saldırganlar ile bu kişilere otomobil kiraladığı ve olayla ilişkili olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz