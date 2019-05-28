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Tarihi Bölgeden 350 Ton Atık Toplandı

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın tarihi mahallesi olan Anafartalar’da yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında bölgeden 350 ton moloz ve atık topladı.
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Altındağ Belediyesi, kentin önemli noktalarında hummalı bir şekilde moloz ve atık temizliği yürütüyor. Kentsel dönüşümün sürdüğü mahallelerin ardından Altındağ Belediyesi, başkentin tarihi mekânlarından olan Anafartalar Mahallesi’nde de detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Altındağ Belediyesi, eski Ankara evlerinin bulunduğu bölgede; 7 kamyon, 2 kepçe ve 20 personelden oluşan ekiple büyük bir titizlikle çalıştı. Gerçekleştirilen temizleme çalışmalarının ardından bölgeden tonlarca moloz ve çöp kaldırıldı. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri dikkate alan Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçede halk sağlığını tehdit eden moloz ve diğer atıklara yönelik çalışmalarını sürdürecek.

“Amacımız Temiz Bir Altındağ''

Altındağlı vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’nın eski yerleşim alanlarından biri olan bölgede gerçekleştirilen çalışma sonucunda vatandaşların rahat bir nefes aldığını söyledi. Altındağ’ın her bölgesinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Balcı, “Amacımız vatandaşların huzur içinde yaşayabilecekleri temiz bir Altındağ oluşturmak. Kimi zaman vatandaşlarımızdan gelen, kimi zaman ise ekiplerimizin tespit ettiği bölgelerde detaylı moloz ve atık temizliği yapıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak için elbirliği ile çalışmak zorundayız. Anafartalar bölgesinde yaptığımız çalışmada ise ekiplerimiz 350 ton moloz ve atık temizliği yaptı. Bu tür çalışmalara ilçe genelinde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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