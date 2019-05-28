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Genç Girişimciler “Hayır” İçin Bağışta Bulundu

Genç girişimcilerin halka açık iftar geleneği bu yıl da devam etti. Türközü’nde 1.000 kişiyi iftarda ağırladı. Bu organizasyon için toplanan bağışlardan arta kalan para ise kız çocuklarının eğitim bursu fonuna aktarıldı.
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Bağışlarıyla hem 1.000 kişilik iftar, hem kız çocuklarına burs

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında dernek yönetici ve üyelerinin bağışlarıyla Çankaya Belediyesi’nin Türközü’ndeki iftar çadırında 1.000 kişilik bir iftar yemeği verildi. Genç girişimcilerin halkla iç içe olduğu iftar yemeğinde renkli görüntüler yaşanırken, Başkan M. Nezih Allıoğlu ve dernek üyeleri yemek servisini bizzat kendileri yaptı. Adeta izdihamın yaşandığı iftara organizasyonuna ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra evlerine yetişemeyenler de katıldı. GGYD üyeleri, vatandaşlarla birlikte oruç açarken, Ramazan’ın manevi huzurunu, paylaşmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

Fazla Bağışlarla Yeni Burslar

GGYD’nin halka açık iftar yemeği organizasyonu, bir başka sosyal sorumluluk çalışmasına da katkı sağladı. Başkentli genç girişimciler halka açık iftar yemeği için başlatılan bağış kampanyasına öylesine büyük ilgi gösterdi ki, toplanan bağışlar, ihtiyacı aştı. GGYD Yönetimi de artan parayı, maddi durumu iyi olmayan kız çocuklarına eğitim bursu sağlayan “Nilüferler Yetişiyor” fonuna aktardı. GGYD’nin uzun yıllardır devam ettirdiği burs fonu, yeni bağışlarla, daha fazla sayıda öğrenciye maddi kaynak sağlayacak. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu, toplumun dezavantajlı kesimlerine dönük her çalışmaya koşulsuz katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür etti, “GGYD ve üyeleri, Ankara’ya değer katmaya, toplumsal konularda duyarlılık göstermeye devam edecek” dedi.

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