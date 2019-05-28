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Ecrin'den Acı Haber

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçileri tarafından minik Ecrin'e ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik şeridi oluşturdu.

Ceset parçaları ve ayakkabının 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Ekipler kadavra köpekleriyle bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Muhabir: İrfan Ağca

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