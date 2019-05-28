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Başkan Şimşek Dünya Çevre Haftası'nı Öğrencilerle Kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, her yıl kutlanan Dünya Çevre Haftası programında Gölbaşı İlkokulu’ndan öğrencilerle buluştu.
Başkan Şimşek Dünya Çevre Haftası'nı Öğrencilerle Kutladı mask
Başkan Şimşek Dünya Çevre Haftası'nı Öğrencilerle Kutladı mask
Başkan Şimşek Dünya Çevre Haftası'nı Öğrencilerle Kutladı mask
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Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen ‘Çevre Şenliği’, Atatürk Sahil Parkı’nda, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Gölbaşı İlkokulu’ndan 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda öğrencilere ambalaj atıklarının kaynağında ayrı ayrı toplanması konusunda bilgiler verilirken; köpük balon, illüzyon, sosis balon, buble gösterileri sergilendi ve sahne yarışmaları, pamuk şeker dağıtımı, şişme kaykay, zıp zıp, tetrapak gibi eğlenceler sunuldu.

Başkan Şimşek programda yaptığı konuşmada, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre bırakmanın önemli bir görev olduğuna dikkat çekerek: “Gölbaşı Belediyesi olarak doğa, insan, hayvan ve bitki sağlığını korumaya azami özen gösteriyoruz. Temiz ve sağlıklı bir doğa; çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı, güzel ve temiz bir çevre için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor, tüm insanların barış ve huzur içinde, doğanın korunduğu bir dünyada yaşaması umuduyla Dünya Çevre Haftası’nı kutluyorum.” dedi.

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