Ankaralıların Ramazan Menüsü Tercihi

Yemeksepeti, 69 kentteki 12 milyonun üzerindeki kullanıcısının Ramazan’ın ilk 20 gününde verdiği siparişleri inceleyerek, Türkiye’nin iftar ve sahur tercihlerini açıkladı.

“Türkiye’nin Ramazan Lezzetleri” raporuna göre; Ankara’nın iftar menüsünü mercimek çorbası kuru fasulye, tavuklu pilav, çoban salata ve güllaç oluşturdu. Ankaralılar sahurda ise en çok mercimek çorbası, kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı ve güllaç sipariş ettiler.

69 ilde, 21 binin üzerinde restorandan milyonlarca siparişi kullanıcılarına ulaştıran Yemeksepeti, Ramazan ayında verilen siparişleri inceleyerek, ‘Türkiye’nin Ramazan Lezzetleri raporunu hazırladı. Bu rapora göre Ankara’nın Ramazan dönemindeki iftar ve sahur tercihleri de ortaya çıktı.

Ankara’nın iftar menüsü: Mercimek çorbası, kuru fasulye, tavuklu pilav, çoban salata ve güllaç oldu.

Ankara’nın sahur tercihi: Mercimek çorbası, kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı ve güllaç oldu.

Ankaralıların Ramazan’daki favori lezzetleri:

Ramazan’ın ilk 20 gününde çorbalarda favori mercimek

Geçtiğimiz yıllarda da iftar sofralarının favorisi olan çorba çeşitleri, bu sene de siparişlerini en çok artıran lezzet olarak zirveye yerleşti.

En sevilen çorba mercimek olurken; ezogelin çorbası ve tavuk suyu çorbası ilk 3’te yer aldı.

Ana yemekte Kuru fasulye ve tavuklu pilav

Ankaralılar Ramazan’da ev yemeklerinden vazgeçmedi. Ramazan’da en çok sipariş edilen yemek ise kuru fasulye ve tavuklu pilav oldu.

Salataların yıldızı çoban salatası

Ramazan ayında Türkiye genelinde de en çok sipariş edilen çoban salata Ankaralıların da tercihi oldu.

Tatlıda gözde güllaç

Ramazan’ın efsane tatlısı güllaç elbette sofralarda yerini alıyor. Türkiye genelinde Ramazan öncesindeki 20 günle kıyaslandığında güllaç siparişlerinde 40 kat artış yaşandığı görüldü.

Ankaralıların tatlı siparişinde ilk üçte ise; güllaç, çikolatalı sufle ve künefe yer aldı.

Ankaralıların sahur tercihleri: mercimek çorbası, kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı ve güllaç

Kullanıcılar Türkiye genelinde sahur saatlerinde verdikleri siparişlerle Ramazan öncesindeki döneme göre, siparişleri yüzde 50 arttırdılar.

Ankaralılar bu yıl sahurda da çorbadan vazgeçmediler. En çok tercih edilen çorba mercimek oldu. Sahurda tercih edilen diğer lezzetleri ise kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı oldu.

Sahurda da tatlıdan vazgeçmeyen Ankaralıların en çok sipariş verdiği tatlı Güllaç oldu.