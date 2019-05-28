Keçiören Konut Satışında Zirveyi Zorluyor

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Keçiören’in artarak devam eden gelişimi, emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıdı. TÜİK verilerine göre Nisan ayında Ankara'da en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe Keçiören oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum ve Ovacık’ın yıldızını parlatacaklarına ve Cumhuriyet Kulesi, Doğal Ürünler Üretim ve Satış Merkezi ile Keçiören’in marka değerini güçlendireceklerine vurgu yaptı.

Keçiören’de yaşayanların özellikle güvenlik ve huzuruna yönelik çalışmalara ağırlık vermeleri nedeniyle ilçenin giderek çekim ve cazibe merkezi haline dönüştüğüne vurgu yapan Başkan Turgut Altınok, “Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak, hizmet belediyeciliğini ön plana çıkaracağız. Aynı zamanda Keçiören’i turizm destinasyonunda da önemli bir durak haline getireceğiz” dedi. TÜİK raporlarına göre Nisan ayında Keçiören’de 1.194 konut satılırken onu sırasıyla 1.073 konutla Mamak, 934 konutla Yenimahalle, 715 konutla da Altındağ takip etti. Nisan ayında Çankaya’da ise 1.261 konutun satıldığı belirtildi.

Büyük yatırımların ilçenin değerini artıracağına da vurgu yapan Başkan Altınok Cumhuriyet Kulesine ayrı bir parantez açarak, “Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında muhteşem bir eser olacak. Özel peyzaj düzenlemeleri, altında ticaretin nabzının attığı Selçuklu, Osmanlı ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan dükkanlar burayı daha da hareketlendirecek. Yüksekliği 46 metre daha artırılacak olan kulemizin toplam yüksekliği 186 metre olacak ve içerisinde birçok aktivitenin yapılacağı mekânlar bulunacak. Cam fanus içerisinde döner restoranlar, çocuklarımız için uzay terasları, Ankara’ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, sanat galerileri ve alışveriş mekânlarıyla kulemiz Ankara’nın gözbebeği haline gelecek” diye konuştu.