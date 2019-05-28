Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Başkan Altınok, Etkinliklere Ankaralıları Davet Etti

Ramazan Etkinlikleri kapsamında birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmak amacıyla vatandaşları buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankaralı tüm hemşehrilerimizi Keçiören’e, Ramazan etkinliklerimize bekliyorum. 7’den 70’e tüm Keçiörenlilerin keyifli vakit geçirebileceği eski Ramazan eğlencelerini yaşatmaya çalışıyoruz” sözleriyle Ankaralıları etkinliklere davet etti.

Kemal Faruk Sahne Aldı

Tasavvuf Sanatçısı Kemal Faruk’un sahne aldığı programda, Ramazan’ın manevi hazzını gönüllerinde yaşayan vatandaşlar, zaman zaman ilahilere de eşlik ettiler.

“Gel Gör Beni Aşk Neyledi” ilahisinin büyük alkış aldığı programda sanatçı Kemal Faruk, alandaki vatandaşların istedikleri ilahileri de seslendirdi. Sema gösterisi ile renklenen gecede alandakilere Osmanlı şerbeti dağıtılırken, özellikle çocuklar farklı bir Ramazan yaşamanın tadına vardı.

Ramazan'ın Bereketini Paylaşalım

Etkinliklere katılan vatandaşların aileleriyle birlikte hem standlardan alışveriş yapıp hem de renkli bir akşam geçirdiklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu gecede vatandaşlarımız Tasavvuf Müziği sanatçısı Kemal Faruk’un sahne aldığı muhteşem bir konser ve sema gösterisi ile Ramazan-ı Şerifin manevi hazzını gönüllerinde yaşadı. 11 ayın sultanı, rahmet, bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in artık son günlerini yaşıyoruz. Rabbim inşallah huzur ve sağlık içinde hepimizi bayrama eriştirsin. Bu mübarek aylar birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmeye de vesile olan aylardır. Bu aylarda gönüllerimizi, soframızı açıp Ramazan bereketini çevremizdekilerle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı unutmayalım” dedi.

Kadir Gecesi’nin yaklaştığına da vurgu yapan Altınok, “Rabbim ibadetlerimizi, hayırlarımızı ve oruçlarımızı kabul etsin, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için bol bol dua edelim. Devletimize zeval gelmesin, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.