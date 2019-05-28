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Pursaklar’da Cami Alanının Genişletilmesi İçin Çalışmalara Başlandı

Pursaklar Belediyesi ekiplerince Şehitlik Cami’nin çevresinin genişletilmesi için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.
Pursaklar’da Cami Alanının Genişletilmesi İçin Çalışmalara Başlandı mask
Pursaklar’da Cami Alanının Genişletilmesi İçin Çalışmalara Başlandı mask
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Yunus Emre Mahallesi, Eskiköy caddesinde belediyemize ait olan halı saha kaldırılarak Şehitlik Cami’ye dâhil edilecek. Etrafı genişletilerek hem Caminin çevresi düzenli bir hale gelecek hem de geniş bir meydanı olacak. Park yerinde yaşanan sıkıntılar giderilerek, Pursaklar halkının rahat hareket etmesine olanak sağlanacak. Çevre düzenlemesiyle caminin etrafında ve bahçesinde çiçeklendirme, ağaçlandırma yapılarak yemyeşil bir görünüme sahip olacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve ilgili yetkililerden bilgi aldı. Alanda yaptığı kısa açıklamada ‘’Vatandaşlarımızın yakınlarına son görevlerini yerine getirirken yaşanabilecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için böyle bir çalışmaya gitme gereksiniminde bulunduk. Belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız. Pursaklar halkımıza şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.’’ Diyerek sözlerini noktaladı.

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Bugün 10:45 TSİ Ankara/ Pursaklar- Gündem

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