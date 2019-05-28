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KOSGEB Uzman Yardımcısı Alacak

KOSGEB bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı personel alımı gerçekleşecek.
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ANKARA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 57 KOBİ uzman yardımcısı taşra birimlerinde görevlendirilecek.

Başvurular, 29 Mayıs-13 Haziran döneminde www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru yapanlardan, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

TÜBİTAK'a 5 Personel Alınacak

Öte yandan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.

Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

Bugün 11:03 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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