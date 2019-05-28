Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:11 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:12 TSİ

KPSS Geç Başvuruları İçin Son Gün!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.
KPSS Geç Başvuruları İçin Son Gün! mask
Büyütmek için resme tıklayın

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.

Bugün 11:11 TSİ AA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Üniversite Sınavına 3 Hafta Kala Adaylara Öneriler mask
Üniversite Sınavına 3 Hafta Kala Adaylara Öneriler
Yenimahalle'de Ücretsiz ''KPSS Genel Tekrar Kampı'' mask
Yenimahalle'de Ücretsiz ''KPSS Genel Tekrar Kampı''
Bir milyon öğrencinin hayal dünyası Z-Kütüphane ile zenginleşti mask
Bir milyon öğrencinin hayal dünyası Z-Kütüphane ile zenginleşti
Emniyetten 'Kilink İstanbul'da Paylaşımı mask
Emniyetten 'Kilink İstanbul'da Paylaşımı
Balalı lise öğrencileri 'Erasmus Plus' stajını tamamladı mask
Balalı lise öğrencileri 'Erasmus Plus' stajını tamamladı
LGS giriş belgeleri yayımlandı mask
LGS giriş belgeleri yayımlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım" mask
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım"
Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ödeneceği Gün Belli Oldu mask
Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ödeneceği Gün Belli Oldu
Ankara Kalesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Ankara Kalesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
SGK’dan Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi! mask
SGK’dan Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi!
Bizim Hikaye Final Yaptı! Bizim Hikaye Dizisi Nasıl Bitti? mask
Bizim Hikaye Final Yaptı! Bizim Hikaye Dizisi Nasıl Bitti?
Altındağlılar Yeni Parkına Kavuşuyor mask
Altındağlılar Yeni Parkına Kavuşuyor

GALERİ

İSO 500 Listesi Açıklandı! İşte Tam Liste mask
İSO 500 Listesi Açıklandı! İşte Tam Liste
Divriği Ulu Camii Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Divriği Ulu Camii Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Fatma Girik Kimdir? mask
Fatma Girik Kimdir?
Yenimahalle'de İftar Sofraları Doldu Taştı mask
Yenimahalle'de İftar Sofraları Doldu Taştı
Başkan Yaşar'dan, KPSS Kampına Ziyaret mask
Başkan Yaşar'dan, KPSS Kampına Ziyaret
Ankara Mini Volley Fest”e 400 Sporcu Katıldı mask
Ankara Mini Volley Fest”e 400 Sporcu Katıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL