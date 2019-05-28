KPSS Geç Başvuruları İçin Son Gün!

ANKARA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz