KPSS Geç Başvuruları İçin Son Gün!

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ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.