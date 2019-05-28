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Uğur Dündar Belgeseli Yenimahalle'de

Yenimahalle Belediyesi, meslek yaşamında 50’inci yılını dolduran usta gazeteci-yazar Uğur Dündar için hazırlanan “Usta gazetecinin sıra dışı serüveni” adlı belgeselin Ankara Galasına ev sahipliği yapacak. 28 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Ankara gösterimini ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkentlilerle birlikte izleyecek.
Uğur Dündar Belgeseli Yenimahalle'de mask
Uğur Dündar Belgeseli Yenimahalle'de mask
Uğur Dündar Belgeseli Yenimahalle'de mask
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Uğur Dündar belgeseli Yenimahalle’de

İmza attığı binlerce haber, unutulmaz televizyon programları ve egale edilmeyen reyting rekorlarıyla bir medya fenomeni olan Uğur Dündar’ın belgeseli ücretsiz olarak gösterime sunulacak. Film sonunda başta Uğur Dündar olmak üzere sürpriz konuklar sahneye çıkacak.

Uğur Dündar’ın serüven dolu yaşamının anlatıldığı ve yönetmenliğini Gökmen Ulu’nun yaptığı belgesel, 82 dakika sürecek. Belgeselde Uğur Dündar’ın kısa kesitlerle çocukluğu, gençliği ve okul yılları, ağırlıklı olarak mesleki nitelikleri ve karakteristik özellikleri anlatılıyor. Dündar’ın çarpıcı haberleri ve televizyon yayınlarından örneklerin de yer aldığı belgeselde bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış bazı görüntüler de ilk kez yayınlanacak.

Belgeselde Fazıl Say ve Can Atilla besteleri

Yapımda kullanılan müzik eserleri de Başkentlileri büyüleyecek. Belgeselin giriş ve jeneriğinde Türkiye’nin evrensel değerlerinden Fazıl Say’ın “Kumru” adlı eseri yer alırken, dünya çapındaki klasik müzik bestecisi Can Atilla’nın “İnanç ve Zafer” isimli eseri de filmde kullanıldı.

Yıldız isimler onu anlattı

Belgeselde; Uğur Dündar’ın birlikte çalışmış olduğu ve yaşamına tanıklık eden Müjdat Gezen, Haluk Şahin, Yılmaz Özdil, Metin Akpınar, Bekir Coşkun, İlker Başbuğ, Aziz Yıldırım, Halit Kıvanç, Güneş Tecelli, Emin Çölaşan, Ferda Öngün, Mustafa Hoş, Sedef Kabaş, Mine Özbek, Orhan Baykal, Murat Ergün, Umur Bugay, Yalçın Pala, Atilla Köprülüoğlu, Şaban Sevinç, Ayşenur Arslan, Türel Büyükizgi, Mete Ongan gibi birçok kişi ile röportajlar da yer alıyor.

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Bugün 11:36 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Gündem

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