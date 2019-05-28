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Taşdelen İftarda Kayserilerle İftar Yemeğinde Bir Arada

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kayseri Dernekler Federasyonuna bağlı dernek üyeleri ile Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.
Taşdelen İftarda Kayserilerle İftar Yemeğinde Bir Arada mask
Taşdelen İftarda Kayserilerle İftar Yemeğinde Bir Arada mask
Taşdelen İftarda Kayserilerle İftar Yemeğinde Bir Arada mask
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  Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kayseri Dernekler Federasyonu üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri Balo Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğinde 7’den 70’e tüm Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği Taşdelen, önümüzdeki zaman diliminde daha sık bir araya geleceğiz dedi.

Taşdelen yaptığı konuşmasında, “Bu güzel Ramazan akşamında tuttuğunuz oruçların Allah katında kabulünü niyaz ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyerek eşinin Kayserili olduğunu hatırlatarak “Kayseri’nin damadı olarak bu iftar yemeğini bir aile yemeği olarak görüyorum, seneye daha geniş bir iftar sofrasında bir arada olmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Etöz, Ankara’da yaşayan Kayserilileri iftar sofrasında bir araya getirerek güzel bir akşam buluşması yaşamalarına vesile olduğu için Başkan Taşdelen’e teşekkür etti.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Çankaya Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yeliz Aşcı’nın da katıldığı iftar buluşmasının ardından Taşdelen’e Kayseri Spor forması, kaşkolü ve bir şükran plaketi takdim edildi.

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