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Çankaya'da Yaz Okulu Başvuruları Başladı

Çankaya Belediyesinin 2017 yılına açılışını yaptığı Çocuk Teknoloji Evi, güz ve bahar dönemi eğitimlerinden sonra şimdi de 5 dönemlik Yaz Okulu programı ile çocuklara keyifli bir tatil imkanı sunacak. Çocuklar, Belediyenin ücretsiz sağladığı  “Kod”, “3D Tasarım” ve “Robot” atölyelerinde teknoloji ile tanışacak. Yaz Okulu başvuruları 11 Haziran’a kadar sürecek.
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Çankaya Belediyesinin ücretsiz teknoloji eğitimi verdiği Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu için başvurular başladı. Beş dönem halinde 9-16 yaş arası çocuklara verilecek eğitimler, 25 Haziran’da başlayıp 29 Ağustos’ta sona erecek. Yaz Okulu ile 480 çocuk teknoloji ile tanışacak. Teknoloji Evi’nin güz ve bahar döneminde ise 392 çocuk eğitim aldı. “Kod”, “3D Tasarım” ve “Robot” atölyelerinde teknoloji eğitimi imkanı bulan çocukların yanı sıra farklı okullardan gelen binin üzerinde çocuk da teknoloji eğitimi atölyelerini inceledi. Çankaya Belediyesinin tüm çocukların yararlanabilmesi, kendilerine yeni ufuklar açabilmesi ve mesleki anlamda kendini yönlendirme fırsatı yakalaması için sunduğu bu ücretsiz hizmet kapsamında her çocuk her atölyeden sadece bir defa yararlanabiliyor.  

DERSLER 5 DÖNEM HALİNDE YAPILACAK

“Kod”, “3D Tasarım” ve “Robot” atölyelerinde teknoloji ile buluşan çocuklar, bilgisayar ve fizik mezunu uzman eğitmenler eşliğinde dünyanın ulaştığı son teknolojiyi öğrenip kendi tasarımlarını yapmanın da heyecanını yaşıyor. Yaz dönemini verimli geçirmek isteyen çocuklar Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 458 90 00/ 2904 numaralı telefonunu arayarak 11 Haziran’a kadar Yaz Okulu’na başvuruda bulunabilirler. Çocuk Teknoloji Evi’nde dersler, 17-28 Haziran, 1-12 Temmuz, 16-26 Temmuz, 29 Temmuz- 9 Ağustos, , 19-29 Ağustos, tarihleri arasında beş dönem halinde gerçekleşecek.

KOD, 3D, ROBOT ATÖLYELERİ İLE EĞİTİM

Çukurambar’daki Uğur Mumcu Parkı içinde hizmet veren ve Kod, 3D Tasarım, Robot atölyesi olmak üzere üç bölümden oluşan Çocuk Teknoloji Evi’nde kendilerini geliştiren çocukların geleceğe dair mesleki hayalleri de şekilleniyor. Kod Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenen çocuklar, 3D Tasarım atölyesinde ise 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenerek, bunlara dair kendi projelerini oluşturabiliyor. Eğitmenlerden, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenen çocuklar, zaman zaman 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını da yaşıyor. Çocuklar üçüncü bölüm olan robot atölyesinde ise yaş guruplarına göre lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.

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Bugün 12:25 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

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