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Köyde Yaşayan Vatandaşlara Ücretsiz Servis

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiyeye örnek olan Kahramankazan Belediyesi ilçeye bağlı köylerden ilçe merkezinde salı günleri kurulan semt pazarına vatandaşların daha rahat ulaşmaları için ücretsiz servis uygulaması başlattı.
Köyde Yaşayan Vatandaşlara Ücretsiz Servis mask
Köyde Yaşayan Vatandaşlara Ücretsiz Servis mask
Köyde Yaşayan Vatandaşlara Ücretsiz Servis mask
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Köyde yaşayan vatandaşları sevindirecek hizmet

Kahramankazan Belediyesi ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşları sevindirecek bir uygulama başlattı. Belediye köylerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezinde Salı günleri kurulan semt pazarına dana kolay ulaşması için ücretsiz servis uygulaması başlattı. Uygulamaya göre belediye tarafından tahsis edilecek araçlar ilçeye bağlı tüm köylerden salı günleri saat 10.00da hareket ederek ilçe merkezindeki semt pazarına gelecek. Vatandaşlar burada alışverişlerini yaptıktan sonra servisler saat 15.00te tekrar köylere dönecek. Böylece köylerde yaşayan vatandaşlar ücretsiz olarak semt pazarına ulaşıp alışverişlerini yapabilecek.

Vatandaşlar memnun

Ücretsiz servis uygulamasından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar söz konusu hizmet için Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuza teşekkür etti. Vatandaşlar Bu servislerle semt pazarına daha rahat ve ücretsiz olarak ulaşabiliyoruz. Belediyemizden ve başkanımızdan razı olsun şeklinde konuştu.

Her şey vatandaşımız için

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'da belediye olarak tüm uygulamalarında vatandaş memnuniyetini ve çözüm odaklı anlayışı temel aldıklarını belirterek Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan böyle bir talep gelmesi doğrultusunda vakit kaybetmeden buralarda yaşayan vatandaşlarımız için ücretsiz servis uygulamasını hizmete soktuk dedi. Başkan Oğuz yaptıkları ve yapacakları tüm çalışmaların daha rahat daha konforlu ve daha yaşanabilir bir Kahramankazan için olduğunu söyledi.

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Bugün 12:32 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Gündem

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