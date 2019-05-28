Emeklilerin Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emeklilere Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu

Ramazan Bayramı’na çok kısa bir süre kala ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli vatandaş, gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirmiş durumda. Vatandaşlar gerek internet üzerinden gerekse de diğer platformlardan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtlarını araştırmaya başladı. Ülkemizdeki yaklaşık 12 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bu uygulamada geçtiğimiz yıl başlatılan sistem aynı şekilde devam edecek. İlgili mevzuatta yer alan hükümlere göre geçtiğimiz sene hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda olacak şekilde yılda 2 kere yapılan bu ödemeler, toplamda 2 bin lirayı bulmuş ve emekli vatandaşların yüzlerini güldürmüştü. Bu yıl da aynı şekilde gerçekleştirileceği duyurulan emekli ikramiyeleri hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak sorularının yanıtlarını arayan milyonlarca emekli vatandaşa sonunda resmi ağızdan önemli yanıtlar geldi.

Emekliye Bayram İkramiyesi

Geçtiğimiz sene devlet tarafından emeklilere yılda iki kere yapılan ödemeler ile emekli ikramiyesi verileceği yasalaştı. Buna göre emekli vatandaşlarımızın bayramlar öncesi karşılaştıkları harcamalarda ekonomik açıdan mağdur duruma düşmemeleri için hem Kurban Bayramı öncesinde hem de Ramazan Bayramı öncesinde olmak üzere yılda 2 kere 1000 TL’den toplamda 2 bin TL ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı. Emekli vatandaşların memnuniyetle karşıladığı bu uygulama sayesinde hak sahibi olan vatandaşların, devletten aylık aldıkları hesaplarında toplamda 2 bin TL tutarında ikramiye ödemesi yapıldı.

Ülkemizde SGK bünyesinde yeni adlarıyla 4A, 4B ve 4C sigorta gruplarına bağlı olan emekli vatandaşlarımız için başlatılan bu uygulamada yaklaşık 12 milyon vatandaşın yüzü güldü. Eski adlarıyla SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan emekli vatandaşlar, aylık aldıkları hesaplarında yılda iki kez bayram ikramiyesi ödemesi almanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlara ekonomik açıdan büyük fayda sağlayan ve onları bayram harcamaları öncesinde mağduriyetten koruyan bu uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Devletin resmi kurumlarından yapılan açıklamaya göre 2019 yılı itibarıyla emekliye bayram ikramiyesi uygulaması devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlara yine geçen yıl olduğu gibi yılda 2 kere olmak üzere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilir?

İlgili mevzuatta açık bir şekilde belirtildiği üzere emekliye bayram ikramiyesi uygulamasından yararlanabilecek olan vatandaşlar şu şekilde açıklandı:

Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak aylık alan

Eski adıyla SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı’na bağlı emekli vatandaşlar

Ölüm aylığı alan hak sahipleri

Şehit yakını ve gazi vatandaşlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Milli formayla şampiyonluk yaşamış sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görme nedeniyle hak sahibi olan vatandaşlar

Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesinin gerçekleştirileceğini belirterek, ikramiyelerin hak sahiplerine ödeneceği tarihleri açıkladı.

Emekli Sandığı’na tabi olan emekli vatandaşların maaşlarını 1,2 ve 3 Haziran tarihlerinde yatacağını belirten Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran tarihlerine denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran’da gerçekleştirileceğini aktardı. Buna göre 3 Haziran 2019 Pazartesi günü emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerine kavuşabilecek.

Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadar?

12 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da senede 2 kere ödeme şeklinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1000’er TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyeleri toplamda 2 bin TL olmasıyla vatandaşların yüzünü güldürmüştü. Bu yılda da benzer bir uygulamanın gerçekleştirileceğini kaydeden yetkililer hak sahibi emekli vatandaşların bayram ikramiyelerine zam yapılmadığını açıkladı. Dolayısıyla 2019 yılı itibarıyla emekli vatandaşlara ödenecek olan ikramiyeler yine toplamda 2000 TL olarak hesaplara yatırılacak.