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Amazon'daki Orman Kaybı Yüzde 20 Arttı

Amazon'daki orman kaybında son 9 ayda yüzde 20 artış olduğu bildirildi.
Amazon'daki Orman Kaybı Yüzde 20 Arttı mask
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Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Amazon'un son araştırmasına göre, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgedeki yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu ve bu artışın yüzde 20'ye tekabül ettiği belirtildi.

Uzmanlar, orman kaybını "kontrolsüz ağaç kesimi ve yerleşim alanları kurulması" olarak açıklarken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aktivist grupların amacının Amazon ormanlarını korumak değil Brezilya'nın ekonomik potansiyelini engellemek olduğunu savunmuştu.

Çevre Bakanı Ricardo Selles, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarını korumak ve orman kaybıyla mücadele etmek için bir fon oluşturacaklarını ve bu fona kaynak bulmak amacıyla Almanya ve Norveç'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Muhabir: Muhammet Nusret Altun

Bugün 15:01 TSİ AA Ankara/ Çankaya- Yaşam

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