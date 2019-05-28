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ATO Başkanı Baran'a Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü

Başkent Ankara Meclisi, ATO Başkanı Baran'ı Ankara'ya yaptığı hizmetler nedeniyle 'Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü' ile ödüllendirildi.
ATO Başkanı Baran'a Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü mask
ATO Başkanı Baran'a Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü mask
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28 MAYIS 2019 – Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a Başkent Ankara Meclisi tarafından Ankara’ya yönelik çalışmaları nedeniyle Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü takdim edildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent Ankara Meclisi tarafından Ankara'ya yaptıkları hizmetlerden ötürü 'Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ak Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara’nın bir memur şehrinden ziyade ticaret şehri olarak anılmasına katkı sağladığı için Baran’ı tebrik etti. Ceylan, “ATO Başkanı Gürsel Baran’a Ankara'nın tanıtımı için yaptığı çalışmalar ve Ankara'nın direkt uçuş sayısını artırdığı için hizmetlerinden dolayı Başkent Ankara Meclisi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Baran’a ödülü, Eski Tarım ve Orman Bakanı, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve TBMM İdare Amiri Orhan Yegin tarafından takdim edildi.

“BAŞKENT ANKARA MECLİSİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLMEK BENİM İÇİN ONURDUR”-

ATO Başkanı Baran, Ankara’ya hizmet etmekten, Ankara’nın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerlemesine katkı sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Pek çok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Başkent Ankara Meclisi tarafından ödüllendirilmek benim için onurdur” dedi. “Ankara’ya gönül verdim” diyen Baran, şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkentine, Ankara’ya hizmet edebilme fırsatı verdiği için Allah’a şükrediyorum. Göreve başladığımdan bu yana çalışma arkadaşlarıma, çalışmalarımızla arkamızda güzel ve anlamlı izler bırakmamız gerektiğini söylüyorum. Gelip geçici makamlar aynı zamanda bayrak yarışının da sürdüğü yerler. Biz, bayrağı gidebileceğimiz en ileri noktaya taşımak azmindeyiz”

Başkent Ankara Meclisi'nin düzenlediği etkinliğe, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankaralılar Vakfı Kurucusu Ayhan Sümer, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve çok sayıda ilgili katılım sağladı.

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