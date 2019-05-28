İŞKUR’dan Yeni İş İlanları! En Az İlkokul Mezunu Binlerce Personel Alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülkedeki işsizliği azaltmak ve iş arayan vatandaşları zahmetsiz bir şekilde iş sahibi yapabilmek adına faaliyetlerine başladığı günden bu yana yeni iş ilanları yayınlayarak, bu alanda vatandaşlara istihdam yaratmaya devam ediyor. Özellikle internet üzerinden e-Şube hizmeti vermesiyle İŞKUR son dönemde yüz binlerce vatandaşın evine ekmek götürmesine vesile oluyor. İş arayan ancak bir türlü kendine göre iş bulamayan kişiler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmetlerden yararlanarak, başvuru şartlarını görüntüleyebilecekleri işlere anında başvurabiliyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılan son işe alım ilanında, güncel açık pozisyonlar hakkında tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. İşte en az ilkokul mezunu binlerce personel ilanı hakkında en çok merak edilenler ve başvuru detayları…

İŞKUR, iş arayan vatandaşları istihdam etmeye devam ediyor. Bulundukları illerde açık kadrolara başvuru yaparak iş sahibi olan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Böylelikle kuruluş misyonunu yerine getiren Türkiye İş Kurumu faaliyetlerine ara vermeden devam ederek yüz binlerce kişinin evine ekmek götürmesine vesile oluyor. İş arayan vatandaşların yakın takibi altında bulunan İŞKUR’dan yeni işe alım ilanı kamuoyuna duyuruldu. İlanda yer alan bilgilere göre güncel açık pozisyonlarda 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımının yapılacağı belirtildi. Alımların tüm Türkiye genelinde yapılacağı ilana başvurular konusunda merak edilenler ve söz konusu ilana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bilgiler yazımızda bulunuyor.

En Az İlköğretim Mezunu 1879 Güvenlik Görevlisi ve Şoför

Ülkemizde değişik sektörlerde faaliyet gösteren gerek kamu kuruluşları gerekse de özel şirketler, açık kadrolarındaki personel ihtiyacını giderebilmek adına Türkiye İş Kurumu ile birlikte çalışıyor. Buna göre değişik branşlarda işçilerin arandığı ilanlarda başvuru şartlarına da dikkat edilmesi gerekiyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan son işe alım ilanına göre 1879 özel güvenlik ve şoför için alımların tüm Türkiye genelinde yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR’un söz konusu en az ilkokul mezunu 1879 güvenlik görevlisi ve şoför ilanına başvuruda bulunmak isteyen iş arayan vatandaşlar, belirlenen şartlara dikkat etmesi gerekiyor. İŞKUR ilanlarına internet üzerinden e-Şube hizmetlerinden yararlanarak başvurulabileceği gibi aynı şekilde kurumun hemen hemen bütün illerimizde bulunan müdürlüklerine veya diğer şubelere şahsen başvuruda bulunarak da yapılabilmektedir.

İŞKUR Açık Pozisyonlara Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye İş Kurumu’nun iş arayan vatandaşları istihdam etmek için resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken birtakım kurallar bulunuyor. Söz konusu başvuru şartları arasında şunlara dikkat edilmesi gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İş arayan adayların 18 ile 21 yaş aralığında olması

Herhangi bir şekilde kamu haklarından yararlanmasına engel teşkil edecek bir durumunun olmaması

En az ilkokul mezunu olması ve mezuniyet belgesine sahip olması

Temel seviyede bilgisayar kullanabilme becerisine sahip olması

Kamera sistemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olması

Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması

Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı sisteme uygun olması

Askerlikle ilişiğinin olmaması

İletişim becerilerine sahip olması

Görevini yapmasına engel olan herhangi bir sicil kaydına sahip olmaması

Sürücü belgesi sahibi olması

Görüldüğü üzere İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı ilanı için aranan şartlar bunlardan oluşmaktadır. Bu şartları sağlayan ve iş arayan vatandaşlar dilerlerse internet üzerinden İŞKUR’un resmi sitesi aracılığıyla dilerlerse de yaşadıkları yerde bulunan İŞKUR müdürlüğüne şahsen müracaat ederek bu ilana başvuruda bulunabilirler.

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan diğer iş ilanları ise şu ilanlardan oluşmaktadır:

Alanya Gazipaşa Sulama Birliği Başkanlığı 1 adet Büro İşçisi personel

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 4 adet Güvenlik görevlisi, 1 adet Şoför, 1 adet Büro Memuru

Elazığ Valiliği Emniyet Müdürlüğü 1 adet Beden İşçisi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 1adet ısıtma ve havalandırma cihazı operatörü, 1 adet bilgisayar teknolojisi teknikeri

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Başkanlığı 2 adet Büro Memuru

Sulakyurt Belediye Başkanlığı 1 adet taksi şoförü, 2 adet kepçe operatörü