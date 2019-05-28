Meclise Sunulan Yasa Teklifi ile Yüz Binlerce Kişiye Erken Emeklilik!

Mecliste Ramazan Bayramı öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde iki farklı meslek mensuplarına erken emeklilik hakkı tanınması adına yasa tasarısı meclise getirildi. Bu yasa tasarısına göre güvenlikçi ve bekçilere yıpranma hakkı tanınarak erken emeklilik fırsatı sunulması bekleniyor.

Emeklilik, milyonlarca çalışanın hedefinde olan bir kavram olması sebebiyle önemini koruyor. Zira günümüzde milyonlarca çalışan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu’nun belirlemiş olduğu emekli olma şartlarını yerine getirerek emekliliğin tadını çıkarmak istiyor. Bu bağlamda bazı meslek gruplarına birtakım özel ayrıcalıklar tanınarak bu meslek gruplarına mensup çalışanların daha erken emekli olabilmesi gündeme geliyor. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama faaliyetlerine start verilmesinin ardından çalışanlara tanınacak olan yenilikler ve avantajlar da yeniden gündemin konuşulan konuları arasında yer alıyor. Hayata geçirilmesi beklenen söz konusu düzenlemelerden biri de yıpranma hakkı ile ilgili olan ve TBMM’ye sunulan kanun teklifi olması sebebiyle dikkat çekiyor.

Güvenlikçiler ve Bekçilere Yıpranma Hakkı

22 Mayıs 2019 tarihinde Sağlık, Aile ve Çalışma Sosyal İlişkiler Komisyonu ile iktidar partisi ve aynı ittifakta yer alan parti milletvekilleri aracılığıyla kanun teklifi meclise getirildi. Söz konusu kanun teklifinde hem kamu kurum veya kuruluşlarında hem de özel sektörde çalışma hayatını sürdüren özel güvenlik görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına dayalı vardiyalı bir program dahilinde çalıştıkları göz önünde bulunduruldu. Dolayısıyla kolluk kuvvetlerindekine benzer bir çalışma düzenleri ve yaşantıları olduklarının altı çizildi.

Bununla birlikte ilgili yasa tasarısında belirtilen ifadelere göre özel güvenlik sektöründe çalışan vatandaşların yasal çalışma saatlerine riayet edilmediği belirtildi. Ayrıca gerek kamu kurum veya kuruluşlarında özel güvenlik görevini yerine getiren çalışan vatandaşlar olsun, gerekse de özel kuruluşlara bağlı olarak güvenlik hizmetleri sunan vatandaşlar olsun, aldıkları ücretlerin ve diğer sosyal haklarının yeterli seviyede olmadığı vurgulandı.

“Görevlerinde Ağır Risk ve Tehlike Var”

Mecliste görüşülmeye gelen kanun teklifinde “Görevleri başında tehdit, yaralanma ve ölüme kadar gidebilen ağır risk ve tehlike bulunduğu” belirtilen özel güvenlik çalışanları ve bekçilerin iş tanımlarının kanunlarda yeterli seviyede olmadığı ifade edildi. Buna göre gerek devletin resmi kurum ve kuruluşlarında özel güvenlik görevini yerine getiren çalışanların gerekse de özel sektörde güvenlik hizmetlerinde görev alan çalışanların yaptıkları işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda kolluk kuvvetlerinin yaptıkları ile benzerlik olduğu vurgulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne görüşülmeye getirilen yasa tasarısında; özel güvenliklerin görevlerinde ağır risk ve tehlike olmasına rağmen, asker ve emniyet güçlerinin yasalar tarafından faydalanma hakkı gözetildiği yıpranma hakkından yararlanamamakta oldukları belirtildi. Bu bağlamda özel güvenlik çalışanlarının, genel kolluk kuvvetlerinin faydalandığı yıpranma hakkına tabi olmadan emekli olmalarının eşitsizlik ortamı yarattığı vurgulandı. Bu sebeple kamu vicdanının da bu durumdan yaralandığı ifade edildi.

Mahalle Bekçilerine De Yıpranma Hakkı

Geçtiğimiz yıldan bu yana emniyet teşkilatı bünyesine alınan ve ilgili mevzuat doğrultusunda göreve başlatılan çarşı ve mahalle bekçilerinin de söz konusu kanun teklifinde bulunduğu belirtildi. Nitekim mahalle ve çarşı bekçilerinin de tıpkı kolluk kuvvetlerinde görev yapan diğer personeller gibi çalıştığı ve adı üstünde olduğu şekilde görevlerini gece icra ettikleri vurgulandı. Mahalle ve çarşı bekçilerinin görevlerini yerine getirmede karşılaştıkları tüm olumsuzluklara rağmen yıpranma hakkına tabi tutulmadıkları ifade edildi. Bu gerekçelerin göz önünde bulundurularak, özverileriyle gece gündüz demeden, zor şartlar altında çalışan özel güvenlik çalışanlarına ve çarşı ve mahalle bekçilerine de yıpranma hakkının tanınması gerekliliği gündeme getirildi.

Polis ve Asker Gibi Emeklilik Fırsatı

Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilen söz konusu kanun teklifi yasalaşırsa, hem kamuda hem de özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaşlar ile çarşı ve mahallelerde bekçilik yapan memurlara yıpranma hakkı ile erken emeklilik fırsatı sağlanmış olacak. Yıpranma hakkı ile erken emeklilikte her 360 gün karşılığı en az 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla söz konusu kanun teklifinin yasalaşması halinde özel güvenlik görevlileri ile mahalle ve çarşı bekçileri tıpkı TSK ve Emniyet mensupları gibi yıpranma hakkı elde etmiş olacaklar. Bu noktada her yıl fazladan 90 güne kadar sigorta prim gün sayısı ilave edileceğinden bu personellerin erken emekli olabilme fırsatları doğacak.