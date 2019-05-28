Yıllık İzin Kullanmayan Memurlar Dikkat!

Yıllık izin hakkını kullanmayan memurların yıllık izin kuralları ile ilgili olarak bilgi eksikliği yaşadığı biliniyor. Nitekim bu hakkı kullanmayan memurlar birtakım kurallara dikkat etmediği takdirde kullanmadıkları yıllık izin hakları da yanabiliyor. Bu sebeple milyonlarca çalışan memuru yakından ilgilendiren bu konu hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda derledik. İşte yıllık izin kullanmayan memur vatandaşların dikkat etmesi gerekenler ve yıllık izin hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Bayram tatilinin de yaklaşması sebebiyle milyonlarca çalışan yıllık izin planlarını da yapmaya başladı. Bu noktada son dönemde tüm çalışanların diline dolanan yıllık izin hakkında pek çok önemli kuralın da bilinmediği görüşüyor. Yıllık izin kullanmayan memur parasını alabilir mi? En az kaç gün izin kullanılmak zorunda? Memurların kullanmadığı izinler bir sonraki yıla devrediyor mu yoksa yandığı için iptal mi oluyor? Yıllık izin kuralları ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Yaz aylarının sıcaklığının günden güne artarak hissedildiği şu günlerde, yaz tatili planları da pek çok çalışanın gündemindeki temel konular arasındaki yerini aldı. Çalışanlar kaç gün yıllık izinleri olduklarını ve bu izinli sayıldıkları günleri istedikleri zamanlarda kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. Milyonlarca çalışanın çok az bir kısmının söz konusu yıllık izin kuralları hakkında tam ve detaylı bilgilere sahip olduğu düşünüldüğünde, bu alanda rehber niteliğinde bir açıklama yapılması gerekiyor. Son düzenlemelere göre çalışanların yıllık izin kullanımı konusunda seçeneklerini çoğalttı. Söz konusu mevzuata göre yıllık izinler artık ilki 10 gün olmak kaydıyla sonraki tüm izinler birer günlüğüne bile kullanılabiliyor.

Dolayısıyla 9 güne tamamlanan bayram tatillerinde bu durum izni uzatabiliyor. Ancak söz konusu mevzuata rağmen kullanılmayan izinler, çalışan ve işveren arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Zaman aşımı diye bir durum yıllık izinler için geçerli değil. İşte detaylar…

Yıllık İzin Süreleri Neye Göre Belirleniyor?

Çalışanların kaç gün izin yapacaklarında temel alınan kural, söz konusu çalışanların iş yerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Bu noktada ilgili mevzuata göre 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olan işçilerin en az 14 gün izin hakkı bulunuyor. Kıdem yılının artmasıyla birlikte yıllık iznin de arttığı göz önünde bulundurulduğunda 5 yıldan fazla ancak 15 yıldan az kıdemi olan işçiler en az 20 gün yıllık izin hakkı kullanabiliyor. Son olarak 15 yıl dahil olmak üzere kıdemi 15 yıldan daha fazla olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçük çalışanlar ve 50 yaşından büyük çalışanlar, yılda 20 günden az izin yapmıyor. Bu süreler ilgili mevzuatla bu şekilde belirlense de çalışan ile işveren arasında yapılan iş sözleşmelerinde söz konusu süreler daha da artırılabiliyor.

Kullanılmayan İzin Parası Alınır Mı?

İlgili mevzuatta yer alan hükümlere göre çalışan vatandaşın kendisine tanınmış olan izinleri kullanmama gibi bir hakkı bulunmuyor. Bununla birlikte işverenin de çalışanının yıllık izin hakkını kullandırtmama gibi bir hakkı yok. Dolayısıyla iş sözleşmesinin şartlarına göre hizmet akdi devam ederken izni paraya çevirmek mümkün olmuyor. Kullanılmayan izinlerin bedeli ise iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından son ücretten ödeniyor. İşçinin bu noktada tazminat aldığına veya istifa edip etmediğine bakılmıyor.

Kullanılmayan İzinler Bir Sonraki Yıla Devreder Mi?

Çalışanlara verilen bir hak olarak yıllık izinler, kullanılmadığı takdirde yanan bir hak değildir. Dolayısıyla bu izinlerin kullanılmaması durumunda sonraki bir yıl içinde veya herhangi bir dönemde kullanılabilir. Ancak yıllık izin kullanmada dikkat edilmesi gereken asıl kural, söz konusu iznin tamamının hak edilen yıl içinde kullanılması olarak dikkat çekiyor.

Yıllık İzinde Zamanaşımı Var Mı?

Çalışan ve işveren ilişkilerini düzenleyen ilgili yönetmelikte yer alan hükümlere göre yıllık izinlerde zamanaşımı diye bir kavram bulunmuyor. Dolayısıyla iş akdinin devam ettiği süre boyunca işçinin yıllık izin haklı her zaman sabit olarak duruyor. Fakat memurlar için bu durumda birtakım farklılıklar bulunuyor.

Memurlar Yıllık İzinde Dikkat

Memurların bir önceki yıldan kullanmadıkları yıllık izinleri yanıyor. Bununla birlikte yıllık izin kullanmayan memurlara para ödenmesi uygulaması da söz konusu değil. Bu noktada memur çalışanların yıllık izinlerinin tamamını hak edilen yıl içinde kullanmaları önem taşıyor.