Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:04 TSİ- Gündem G: Bugün 19:13 TSİ

Bahçeli: "Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhasıdır"

27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bahçeli: "Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhasıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonla ilgili, "'Pençe' operasyonu, terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından biridir. Pençe darbeleriyle teröristler, doğduklarına pişman edilmelidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınlanan mesajları şöyle;

Terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemleri sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdittir. Terör insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felakettir. Dünya bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmek zorundadır.

Türkiye terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kalmıştır. Bölücü terör örgütleri yıllardan beri güvenliğimizi, varlığımızı, birliğimizi, elbette milli bekamızı kesif şekilde hedef almışlardır. Terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyeti ne yazık ki çok fazla olmuştur.

Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet vatanımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz aziz milletimiz küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer almıştır. Türkiye’nin mücavir bölgelerine terör örgütleri alenen yuvalanmıştır.

Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır, meşrudur, yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur. Terör örgütlerinin kökünün kazınması, tamamen imha edilmeleri Türk milletinin ilk gündem konusu, devlet olma vasfımızın en önemli gayesidir. Bu gayenin tavizi imkansızdır.

27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir.

MHP, “Pençe Operasyonu”nu önşartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir.

Irak’ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır.

Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın Doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir.

Pençe Operasyonu’na katılan kahramanlarımıza üstün başarılar diliyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum.

Milli bekamızın müdafaası için her fedakârlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

# MHP HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 19:04 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Emeklilerin Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? mask
Emeklilerin Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
Çankaya'da Yaz Okulu Başvuruları Başladı mask
Çankaya'da Yaz Okulu Başvuruları Başladı
Pursaklar’da Cami Alanının Genişletilmesi İçin Çalışmalara Başlandı mask
Pursaklar’da Cami Alanının Genişletilmesi İçin Çalışmalara Başlandı
Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor mask
Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor
Başkan Şimşek Dünya Çevre Haftası'nı Öğrencilerle Kutladı mask
Başkan Şimşek Dünya Çevre Haftası'nı Öğrencilerle Kutladı
Genç Girişimciler “Hayır” İçin Bağışta Bulundu mask
Genç Girişimciler “Hayır” İçin Bağışta Bulundu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım" mask
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım"
Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ödeneceği Gün Belli Oldu mask
Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ödeneceği Gün Belli Oldu
Ankara Kalesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Ankara Kalesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
SGK’dan Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi! mask
SGK’dan Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi!
Bizim Hikaye Final Yaptı! Bizim Hikaye Dizisi Nasıl Bitti? mask
Bizim Hikaye Final Yaptı! Bizim Hikaye Dizisi Nasıl Bitti?
Altındağlılar Yeni Parkına Kavuşuyor mask
Altındağlılar Yeni Parkına Kavuşuyor

GALERİ

Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda mask
Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda
400 Yıllık İdare Merkezi Topkapı Sarayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
400 Yıllık İdare Merkezi Topkapı Sarayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Kapadokya Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Kapadokya Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Serel Yereli Kimdir? mask
Serel Yereli Kimdir?
Sevda Demirel Kimdir? mask
Sevda Demirel Kimdir?
Hercai 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Hercai 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL