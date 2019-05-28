Bahçeli: "Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhasıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonla ilgili, "'Pençe' operasyonu, terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından biridir. Pençe darbeleriyle teröristler, doğduklarına pişman edilmelidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınlanan mesajları şöyle;

Terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemleri sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdittir. Terör insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felakettir. Dünya bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmek zorundadır.

Türkiye terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kalmıştır. Bölücü terör örgütleri yıllardan beri güvenliğimizi, varlığımızı, birliğimizi, elbette milli bekamızı kesif şekilde hedef almışlardır. Terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyeti ne yazık ki çok fazla olmuştur.

Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet vatanımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz aziz milletimiz küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer almıştır. Türkiye’nin mücavir bölgelerine terör örgütleri alenen yuvalanmıştır.

Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır, meşrudur, yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur. Terör örgütlerinin kökünün kazınması, tamamen imha edilmeleri Türk milletinin ilk gündem konusu, devlet olma vasfımızın en önemli gayesidir. Bu gayenin tavizi imkansızdır.

27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir.

MHP, “Pençe Operasyonu”nu önşartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir.

Irak’ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır.

Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın Doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir.

Pençe Operasyonu’na katılan kahramanlarımıza üstün başarılar diliyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum.

Milli bekamızın müdafaası için her fedakârlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.