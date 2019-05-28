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O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında, kitaptaki pedofili içeren ifadeler nedeniyle TCK'nın 226'ncı maddesi gereğince 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.
O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması mask
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında, kitaptaki pedofili içeren ifadeler nedeniyle TCK'nın 226'ncı maddesi gereğince 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pedofili içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 yılı olan kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Bakanlık olarak kitabın yazarı ile basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

Kitaptaki ifadelere, sosyal medyada da tepki gösterildi. 

Dün 21:10 TSİ DHA Ankara- Gündem

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