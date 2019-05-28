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2019 Haziran Ayı Önemli Gün ve Haftalar - Tatil Başlangıç Ayı

Bir takvim yılı içerisinde resmi tatiller, dini günler, dini bayramlar ile birlikte önemli günler ve haftalar da özellikle aylık olarak yakından takip edilirken 2019 Haziran ayı önemli gün ve haftalar ile araştırmaların da kesintisiz olarak yapıldığı göze çarpmaktadır.
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2019 Haziran Ayı Önemli Gün ve Haftalar

Bir takvim yılı içerisinde resmi tatiller, dini günler, dini bayramlar ile birlikte önemli günler ve haftalar da özellikle aylık olarak yakından takip edilirken 2019 Haziran ayı önemli gün ve haftalar ile araştırmaların da kesintisiz olarak yapıldığı göze çarpmaktadır.

Özellikle Mayıs ayı önemli gün ve haftalar anlamında oldukça zengin bir ay olarak geride kalırken Haziran ayında da önemli gün ve haftaların oldukça fazla olduğu özellikle tatil ayının başlangıcı olarak gözden kaçmayan bir başka detay olarak göze çarpıyor.

2019 Haziran Ayı Resmi Tatil Günleri

2019 yılı Nisan ayı için resmi tatil günleri anlamında göze çarpan en önemli tarih 3-4-5-6-7 ve Haziran Ramazan Bayramı’dır. Bu yıl 14 Haziran ise 2018 2019 eğitim ve öğretimin son bulacağı ve çocukların resmi tatil olarak Haziran ayı  tatillerin başlangıç ayı açısından ilk sırada önemi bulunmaktadır.

2019 Haziran Ayı Dini Günler

2019 Haziran ayı için önemli dini bayramlarımızdan ilki olan ramazan bayramını kutlayacağız. Bayram tatil günlerine bakıldığında; Ramazan Bayramı tatili idari ve resmi tatilin birleşmesiyle 9 gün olarak açıklanmıştır.

  • 3 Haziran: Ramazan Bayramı Arifesi
  • 4 Haziran: Ramazan Bayramı 1. Günü
  • 5 Haziran: Ramazan Bayramı 2. Günü
  • 6 Haziran: Ramazan Bayramı 3. Günü
  • 7 Haziran: Ramazan Bayramı Resmi Tatil

2019 Haziran Ayı Önemli Günler ve Haftalar

Aynı 2019 Mayıs ayında olduğu gibi 2019 Haziran ayı özel gün ve haftalar açısından oldukça zengin bir aydır. Bu yönde;

  • 1 Haziran: Ulusal Fenilketonüri Günü
  • 1 Haziran: Bankacılar Günü
  • 1 Haziran: Gözlükçüler ve Optisyenler Günü
  • 5 Haziran: Dünya Çevre Günü
  • 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası
  • 6 Haziran: Dünya Diyetisyenler Günü
  • 9 Haziran: İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü
  • 12 Haziran: Dünya Çocuk İşçileri İle Mücadele Günü
  • 14 Haziran: 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitişi (Yaz Tatili)
  • 16 Haziran: Babalar Günü
  • 21 Haziran: Ekinoks
  • 26 Haziran: Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü

5 Haziran Dünya Çevre günü ile 16 Haziran: Babalar Günü ile Haziran ayının son Pazartesi olan 26 Haziran ayı sonunda Uyuşturucuyla mücadele Haftası dikkat çeken günler olmaktadır. Böylelikle 2019 Haziran ayı önemli gün ve haftalar ayrıntılı olarak açıklanmış olmaktadır.

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