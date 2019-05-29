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Mektebim'e Yeni CEO

Akademik içerikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve öğretmenlere yapacakları yatırımlarla yeni yıla hızlı bir başlangıç yapacak olan Mektebim Okulları, Servet Özkök ile yola devam etme kararı aldı.
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MEKTEBİM, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılına Önemli Değişikliklerle Başlıyor.

Yakın zamanda sermaye yapısı değişen Mektebim Okulları’nın, yönetiminde de değişiklikler oldu. Eğitim sektöründeki tecrübesi ile uzun yıllar önemli eğitim kurumlarında üst düzey yönetici olarak görev alan Servet Özkök, Mektebim Okulları’na CEO olarak atandı. Türkiye genelinde 23 ilde 35 bine yakın öğrencisi, 6 bine yakın akademik ve idari personeli ile faaliyet gösteren Mektebim, yeni eğitim öğretim yılına sektöre yapacağı yatırımlar, yeni eğitim yaklaşımları ve öğretmelerine yönelik “Sana Değer Öğretmenim Projesi” ile damgasını vuracak.

Öğretmenlerimizin Gelişimine ve Kariyerine Yatırım Yapıyoruz.”

Mektebim Okulları’nda hissedarlık yapısının değiştiğini ifade eden Mektebim Okulları yeni CEO’su Servet Özkök, yönetimin en önemli gündeminin öğretmenler olduğunu belirtti. Yeni dönemde tüm öğretmenlere “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile destek olacaklarını söyleyen ve eğitimin bir ekosistem olduğunu dile getiren Özkök, “Okullarda yarattığımız ekosistemler canlıdır ve içerisinde; veli, öğretmen, öğrenci ve tüm çalışanlar vardır. Bu sistemin en önemli unsuru olan öğretmenlerimiz bizler için çok önemli. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olacak ve “Kıymetlilerimizi” geleceğin dünyasına taşıyacağız. Yöneticilerimizi yetiştirmek adına Türkiye’nin önemli üniversiteleri ile eğitim iş birliği anlaşmaları yapıyoruz. Bu anlaşmalar sonucunda gerek yüksek lisans gerekse sertifika programları düzenleyerek, kendi yöneticilerimizi yetiştireceğiz. Bu çalışmalarla beraber yurtdışında da önemli eğitim kurumuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yöneticilerimizi yurtdışına göndererek eğitim programlarına katılmalarını ve sertifika almalarını sağlayacak, mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapacağız. ” dedi.

“Mektebim Okulları, dünyanın herhangi bir yerinde “en iyi eğitim” ve “inovasyon” ile ilgili öğrenilmesi gereken ne var ise hepsini yakından takip ederek öğrenecek ve öğrencilerine sunacaktır” diyen Özkök, yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirtti. Özkök, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en itibarlı eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

# ÖZEL OKULLAR ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:20 TSİ Ankara/ Çankaya- Eğitim

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