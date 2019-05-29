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Didem Karagenç, Team Visa’ya Katılan İlk Türk Kadın Futbolcu Oldu

İstanbul - 29 Mayıs 2019 - Fransa 2019 FIFA Kadınlar Dünya KupasıTM’nın Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa (NYSE: V), kadın futbolunun güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Avrupa’da 14 kadın futbolcunun dahil olduğu Team Visa programı kapsamında Kadın A Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç’in sponsorluğunu üstlendi.
Didem Karagenç, Team Visa’ya Katılan İlk Türk Kadın Futbolcu Oldu mask
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Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, Futbol gibi milyonların tutkuyla takip ettiği bir spor dalında kadınlar akla en son geliyor. Kadın futbolu, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ön yargılarımızı fark etmemiz için bir simge ve onları kırmamız için eşsiz bir alan. Kadın sporcularımızın başarılarını voleybol ve basketbol gibi spor branşlarında alkışlıyoruz. Şimdi sıra futbolda” dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Kadınların finansal bilgilerini artırmak, kadın girişimcileri desteklemek, kadın futboluna ışık tutmak. Bunlar, Türkiye’de kadınları her alanda güçlendirmek ğzere çıktığımız yolun önemli durakları” dedi.

Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen Team Visa programı ile desteklediğimiz Didem Karagenç’in kadınlara hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham vermesini hedefliyoruz. Didem’in hikayesinde olduğu gibi bir an gelir ve oyunun tüm kuralları değişir. Didem Karagenç ile gerçekleştirdiğimiz kampanyamız ile kadınların her alanda zorlukları aşıp ne kadar başarılı olabileceklerini toplumun tüm kesimlerine göstermek istiyoruz” dedi.

Team Visa’ya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Didem Karagenç ise: “Kadınların neredeyse görünmez olduğu bir alanda karşıma çıkan engelleri aşmak ve kendimi futbolda kanıtlamak için çok çalıştım. Team Visa desteği ile hikayemin daha geniş kitlelere ulaşacağını ve pek çok kadına ilham ve cesaret vereceğini bilmek beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

#kuralıdeğiştir

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