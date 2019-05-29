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Renault MAİS, Müşterileri WhatsApp'dan İletişim Kurabilecek

Renault MAİS, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak için hizmetlerini dijitalleştiren Renault MAİS, otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirerek müşterileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor.
Renault MAİS, Müşterileri WhatsApp'dan İletişim Kurabilecek mask
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Müşteriler, Renault Diyalog’un 444 66 22 numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj göndererek yardım ve bilgi alabiliyor.

Renault MAİS, WhatsApp için özel hazırlanmış görsel içerik, kısa ses kayıtları ve birebir canlı yardım gibi birçok yeniliğin yanı sıra kişiye özel indirimler ve sürprizlerle de müşterilerine çok yönlü bir hizmet sunuyor.

Renault MAİS, OYAK'ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor. Bu doğrultuda müşterilerine Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.

Bugün 09:44 TSİ Ankara- Ekonomi

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