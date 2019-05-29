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Dr. Buğra Buyrukçu'dan Diyet Baklavanın Tarifini

Ramazan Bayramı, şerbetli tatlıların, özellikle de baklavanın en fazla tüketildiği bayram. Dr. Buğra Buyrukçu, bayramda baklava krizini en tatlı şekilde geçiştirecek sağlıklı bir atıştırmalığın; diyet baklavanın tarifini verdi.
Dr. Buğra Buyrukçu'dan Diyet Baklavanın Tarifini mask
Dr. Buğra Buyrukçu'dan Diyet Baklavanın Tarifini mask
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350 kalorili bir dilim gerçek baklavaya karşı, 50 kalorili diyet baklava;

Bir ay süren oruçluluk halinin ardından özlemle bayramı bekleyen çoğu kişinin aklında, o leziz baklava ve börekler var. Ancak yüksek kalorili hamur işleri ve şerbetli tatlılar risk grubunda bulunan hastalar ile kilo sorunu olanlar için tehdit unsuru. Buna rağmen kendisini özellikle baklava yemekten alıkoyamayanlara, ünlüleri zayıflatan isimden; Akupunkturist ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu’dan sağlıklı bir tavsiye var. Dr. Buyrukçu, sağlık ve kilo sorunu olanların bayramda şerbetli tatlılara kaymaması, tatlı isteklerini kolayca geçiştirmeleri için diyet baklava yemelerini önerdi.

Gerçeği 350, Diyeti 50 Kalori

Bir dilim normal baklavanın 300-350 kalori iken bir dilim diyet baklavanın yalnızca 40-50 kalori olduğunu söyleyen Dr. Buyrukçu, “Hem sağlıklı, hem leziz olan bu tatlıyla bayramı sağlık içinde geçirmek mümkün” dedi. Dr. Buğra Buyrukçu’nun Ramazan Bayramı’na özel diyet baklava tarifi ise şöyle:

Malzemeler: 20-25 adet orta boy hurma, yarım su bardağı çekilmiş fındık, yarım su bardağı çekilmiş ceviz, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı tarçın.

Yapılışı: Hurmalar çekirdeklerinden çıkartılıp yumuşaması için ılık suda 3-4 saat bekletilir. Bal hariç diğer malzemeler bir kaba alınır ve hurmayla karıştırılır. Son olarak bal eklenir ve baklava dilimi şekli verilip yağlı kağıt üzerinde soğuması için buzdolabında bekletilir. Dilimlerin biraz daha sertleşmesi için yulaf ezmesi eklenebilir veya fındık un haline getirilebilir.

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Bugün 10:22 TSİ Ankara/ Çankaya- Sağlık

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