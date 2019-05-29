Keçiören’den Erzincan’a Kültür ve Gönül Köprüsü Kuruldu

TÜRK, KÜRT, ALEVİ, SÜNNİ HERKES BU ÜLKENİN SAHİBİDİR

Karagöz-Hacivat gösteri ile başlayan gecede Erzincan Kültür Evinin açılışını Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz ile yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geceye emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemizin her köşesi ayrı güzel… Dünyadaki güzelliklerin ve zenginliklerin %80’i ülkemizde var. Bu zenginlikler ve zenginlikler nedeniyle bu coğrafyada oyun bitmiyor. Bakın Suriye, Irak yanıyor. Nihai hedef İran ve Türkiye… Kardeşi kardeşe, Müslümanı Müslümana düşürerek, buraları bölüp yönetmek istiyorlar. Bu nedenle birlik, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türk, Kürt, Alevi, Sünni bu ülkenin sahibidir, kardeştir. Ayrım yapan, bu ülkeyi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürer. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”

BAKİ OLAN KİŞİLER DEĞİL DEVLETTİR

Bu ülkenin kolay kurulmadığını ifade eden Altınok, “Devletimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Onlar olmasaydı ne ezan, ne Kur’an, ne bayrak ne de devletimiz olurdu. Allah onlardan razı olsun. Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım.’ Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) Hadis-i Şerifinde buyurduğu gibi ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.’ Kişiler değil baki olan devlettir. Çocuklarımıza hak ettikleri ve layık oldukları bir devlet, bir vatan bırakalım” dedi.

Başkan Altınok, Erzincan depreminden sonra merhum Alparslan Türkeş ile depremin yaşandığı bölgeyi gezdiklerini de anlatırken, “Yine bir Ramazan’da ve yoğun kış şartları altında, rahmetli Başbuğ Türkeş’le yaraları sarmak için bölgeye gitmiştik” ifadelerini kullandı.

ALANDAKİLERİ ERZİNCAN’A DAVET ETTİ

Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz da birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma amacıyla derneklerin faaliyet gösterdiğini belirttiği konuşmasında herkesi Erzincan’a davet ederek, “Erzincan’ımız doğa sporlarında bir merkez oldu. Ayrıca en uzun kayak pisti de Erzincan’da… Kadim bir kültürümüz var, özellikle Selçuklu dönemine ait eserlerimizi mutlaka görmelisiniz” dedi.

Ayvaz konuşmasında Hz. Muhammed’in (S.A.V) ‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız’ Hadis-i Şerifini de hatırlattı.

ALANDAKİLER ERZİNCAN TÜRKÜLERİYLE COŞTU

Konuşmaların ardından gecede Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları Kağan Alptekin, Doğukan Öztürk ve Koro Müdürü Hasan Öztürk sahne alarak Erzincan ve Ankara yöresine ait türküler söylediler.