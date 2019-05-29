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Başkan Yaşar, Çamlıca Mahallesinde İftara Katıldı

Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde komşuluk ve hemşericilik ilişkilerini geliştirmek, paylaşmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği mahalle iftarlarının bir yenisini Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleştirdi.
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Yumurta Tepe’ye yeşil alan ve park müjdesi

Ramazan ayında ilçede birçok mahalleye kurulan iftar sofraları aracılığıyla binlerce ilçe sakininin aynı sofrada oruç açmasına olanak sağlayan Yenimahalle Belediyesi, Çamlıca Mahallesi Pazar Yeri içerisinde kurulan iftar sofralarında mahalle sakinlerine keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Çamlıca Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği, İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yumurta Tepe’ye yeşil alan ve park müjdesi

Çamlıca Mahallesinin görev süresi boyunca yapılan çalışmalarda kendisine destek veren bir mahalle olduğunu belirten Yaşar “ Mahallemiz şahsıma görev süremiz boyunca bütün seçimlerde çok ciddi destek verdi. Oy versin vermesin bütün mahalle sakinlerine şükranlarımı sunuyorum. Yenimahalle’nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürmek bizim temel yönetim anlayışımızdır. Bütün ilçemizde olduğu gibi 25 Mart ve Çamlıca Mahallelerine de ne söz verdiysek tümünü gerçekleştireceğiz. Yanı başımızda bulunan, içerisinde Yumurta Tepeyi de barındıran bu alan, yeşil alan, park ve sosyal tesis olarak düzenlenmesi ile ilgili bir plan üzerine çalışmaktayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha huzurlu ve mutlu bir ilçede yaşamasını amaç edinerek projeler hazırlıyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi beraber çalışarak güzel günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Aynı sofradayız, biriz, beraberiz”

Başkan Yaşar “ Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda çeşitli sıkıntılarımız var. Ramazan ayında bu sıkıntıları bir miktar da olsa kenara bırakıp hoşgörü ortamı içerisinde bu mübarek ayı geçirmeliyiz. İlçemizde barış, sevgi ve hoşgörü ortamının oluşması için her yıl Ramazan ayında birçok mahallemizde iftar sofraları kuruyor, insanları bir araya getirerek komşuluk ve hemşericilik bilincinin pekiştirilmesine katkı sunuyoruz. Mübarek ramazan ayı kinden ve nefretten uzak durmamız gerektiğini, paylaşarak, hoşgörü içerisinde yaşamanın önemini bize hatırlatan bir aydır. Güçlü ile güçsüzün zengin ile fakirin aynı sofrayı paylaşmasıdır Ramazan. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin” dedi.

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