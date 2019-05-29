Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:21 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:22 TSİ

Güvenilirlik ve eğlence Elmer's Slime'da buluştu

Bu yaz tatilinde çocuklar Elmer’s slime ile hazırladıkları slime’larla yaratıcılığın sınırlarını zorlarken ebeveynler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirmenin zevkine varacak. Çocukların dokunma, duyma, koklama, tatma, hareket, denge ve işaret duyuları canlanarak el motor becerileri gelişecek, stres ve endişeler azalacak.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Uzun ve yorucu geçen bir eğitim – öğretim döneminin daha sonuna geliyoruz. Karnelerini alan öğrencileri güzel bir yaz tatili bekliyor. Ancak ebeveynlerin en büyük korkusu çocuklarının televizyon ve tablet ekranlarına hapsolması. ABD’de yüzde 80 pazar payı ile 1 numaralı yapıştırıcı markası konumunu koruyan, kısa süre önce Türkiye pazarında da tüketicilerle buluşan Elmer’s, özellikle bu tür korkular yaşayan ailelerin şimdiden vazgeçilmezi olmayı başardı. Elmer’s’ın en beğenilen ürünlerinden slime hazırlama ürünlerini kullanan çocukların dokunma, duyma, koklama, tatma, hareket, denge ve işaret duyuları canlanarak el motor becerileri gelişiyor. Stres ve endişe azalıyor, böylece yaratıcılık keyifle buluşuyor.

Sağlığa zararlı maddelere geçit yok

Çocuklar için olduğu kadar büyükler için de büyük bir eğlence vadeden akışkan, ele yapışmayan, yumuşak bir oyun hamuru olan slime yapımını çok kolaylaştıran Elmer’s ürünleri sağlığa zararlı hiçbir maddeyi barındırmamasıyla da tercih listelerinin başında yer alıyor. Raf ömrü 3 yıl olan bu ürünler, CE Toy Safety Directive’lerine uygun olarak üretiliyor.

Kelimeleri ve renkleri öğreniyorlar

Çocuklar bir yandan aileleriyle, arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken bir yandan da hayal güçleri sınır tanımıyor. Slime ile oynayan çocuklar ve büyükler, farklı senaryolar üreterek kendi oyunlarını oluşturabiliyorlar. Sim ve benzeri eklentiler yapılarak daha ilgi çekici bir görünüm de elde edilebiliyor. Yıkanabilen ve etrafa bulaşmayan slime’lar aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılabiliyor. Harf kalıpları ile harfler yaparak kelimeler oluşturabilen çocuklar, 4 ana renkten oluşan slime’lar ile kendi oyunlarını kurabiliyorlar. Renklerin dünyasını da birbirlerine karıştırıp ortaya çıkan yeni renklerdeki slime’lar ile keşfederek öğrenebiliyorlar.

Marka, Türkiye’de ilk olarak 118 ml (14.90 TL), 225 ml (24.80 TL), 258 ml (29.80 TL), 946 ml (79.50 TL) ve slime başlama kitiyle (79.50 TL) raflardaki yerini aldı. Hazırlanan slime’lar, hava almayan bir kapta saklanarak ertesi gün eğlenceye kaldığı yerden devam edilebiliyor.

Bugün 11:21 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Güvenilirlik ve eğlence Elmer's Slime'da buluştu mask
Güvenilirlik ve eğlence Elmer's Slime'da buluştu
Renault MAİS, Müşterileri WhatsApp'dan İletişim Kurabilecek mask
Renault MAİS, Müşterileri WhatsApp'dan İletişim Kurabilecek
Meclise Sunulan Yasa Teklifi ile Yüz Binlerce Kişiye Erken Emeklilik! mask
Meclise Sunulan Yasa Teklifi ile Yüz Binlerce Kişiye Erken Emeklilik!
Ticaret Bakanlığı "Devlet Yardımları Rehberi" Hazırladı mask
Ticaret Bakanlığı "Devlet Yardımları Rehberi" Hazırladı
KOSGEB Uzman Yardımcısı Alacak mask
KOSGEB Uzman Yardımcısı Alacak
28 Mayıs 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı mask
28 Mayıs 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii ve Sırları mask
Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii ve Sırları
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu mask
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar mask
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar
Keçiören'de Erzurum Rüzgarı mask
Keçiören'de Erzurum Rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yıl Sonunda Açılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yıl Sonunda Açılacak
Büyükşehir'den İkinci El Eşya Bankası Projesi mask
Büyükşehir'den İkinci El Eşya Bankası Projesi

GALERİ

İSO 500 Sıralamasında Ankara’dan 32 Firma mask
İSO 500 Sıralamasında Ankara’dan 32 Firma
Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda mask
Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda
400 Yıllık İdare Merkezi Topkapı Sarayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
400 Yıllık İdare Merkezi Topkapı Sarayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Kapadokya Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Kapadokya Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Serel Yereli Kimdir? mask
Serel Yereli Kimdir?
Sevda Demirel Kimdir? mask
Sevda Demirel Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL