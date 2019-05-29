Güvenilirlik ve eğlence Elmer's Slime'da buluştu

Uzun ve yorucu geçen bir eğitim – öğretim döneminin daha sonuna geliyoruz. Karnelerini alan öğrencileri güzel bir yaz tatili bekliyor. Ancak ebeveynlerin en büyük korkusu çocuklarının televizyon ve tablet ekranlarına hapsolması. ABD’de yüzde 80 pazar payı ile 1 numaralı yapıştırıcı markası konumunu koruyan, kısa süre önce Türkiye pazarında da tüketicilerle buluşan Elmer’s, özellikle bu tür korkular yaşayan ailelerin şimdiden vazgeçilmezi olmayı başardı. Elmer’s’ın en beğenilen ürünlerinden slime hazırlama ürünlerini kullanan çocukların dokunma, duyma, koklama, tatma, hareket, denge ve işaret duyuları canlanarak el motor becerileri gelişiyor. Stres ve endişe azalıyor, böylece yaratıcılık keyifle buluşuyor.

Sağlığa zararlı maddelere geçit yok

Çocuklar için olduğu kadar büyükler için de büyük bir eğlence vadeden akışkan, ele yapışmayan, yumuşak bir oyun hamuru olan slime yapımını çok kolaylaştıran Elmer’s ürünleri sağlığa zararlı hiçbir maddeyi barındırmamasıyla da tercih listelerinin başında yer alıyor. Raf ömrü 3 yıl olan bu ürünler, CE Toy Safety Directive’lerine uygun olarak üretiliyor.

Kelimeleri ve renkleri öğreniyorlar

Çocuklar bir yandan aileleriyle, arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken bir yandan da hayal güçleri sınır tanımıyor. Slime ile oynayan çocuklar ve büyükler, farklı senaryolar üreterek kendi oyunlarını oluşturabiliyorlar. Sim ve benzeri eklentiler yapılarak daha ilgi çekici bir görünüm de elde edilebiliyor. Yıkanabilen ve etrafa bulaşmayan slime’lar aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılabiliyor. Harf kalıpları ile harfler yaparak kelimeler oluşturabilen çocuklar, 4 ana renkten oluşan slime’lar ile kendi oyunlarını kurabiliyorlar. Renklerin dünyasını da birbirlerine karıştırıp ortaya çıkan yeni renklerdeki slime’lar ile keşfederek öğrenebiliyorlar.

Marka, Türkiye’de ilk olarak 118 ml (14.90 TL), 225 ml (24.80 TL), 258 ml (29.80 TL), 946 ml (79.50 TL) ve slime başlama kitiyle (79.50 TL) raflardaki yerini aldı. Hazırlanan slime’lar, hava almayan bir kapta saklanarak ertesi gün eğlenceye kaldığı yerden devam edilebiliyor.