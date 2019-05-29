Biz de Varız Destekleme Derneği, Hayali Gerçeğe Dönüştürdü

Hayaller gerçek oldu

Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin şimdiye kadar uçağa binemedikleri ve en büyük hayallerinin uçakla tanışmak olduğu yönündeki bilgiyi Bizde Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak’a ileterek bu konuda destek istedi. Akgöz’ün talebi doğrultusunda hemen harekete geçen Dernek Başkanı Esin Parlak, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra Davut Uçuş Okulu’na başvurdu ve çocukların bu hayallerinin gerçekleşmesi için öncülük etti.

Pilotluğu sevdiler

Davut Uçuş Okulu’nda okulun sahipleri Aslı Davut ve Sarper Davut tarafından karşılanan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri daha sonra okulda bulunan uçaklara bindirildi ve uçuş konusunda bilgiler verildi. Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğuyla büyük coşku yaşayan çocuklar, bindikleri uçaktan uzun süre inmek istemedi. Uçakların önünde bol bol fotoğraf çektiren özel gereksinimli çocuklar, ardından kendileri için hazırlanan ikramlarla keyifli saatler geçirirken, şiirler okudular, dans ettiler ve şarkılar söylediler.

Parlak’tan plaket

Dezavantajlı grupların kendisi ve başkanı olduğu derneği için en hassas konulardan biri olduğunu belirten Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak, bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalık sağlamaya devam edeceklerini ve özel gereksinimli çocukların sosyal hayata uyumları konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Parlak, konuşmasının ardından dernek üyeleriyle birlikte desteklerinden ötürü Davut Uçuş Okulu kurucuları Aslı Davut ve Sarper Davut’a plaket takdim etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.