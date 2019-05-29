Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:46 TSİ- Etkinlik G: Bugün 11:47 TSİ

Biz de Varız Destekleme Derneği, Hayali Gerçeğe Dönüştürdü

Geliştirdiği projelerle toplumsal farkındalık anlamında büyük başarılara imza atan ve dezavantajlı gruplar için birçok etkinliği hayata geçiren Biz de Varız Destekle Derneği, bu kez özel gereksinimli çocukların uçak hayalini gerçeğe dönüştürdü. 60 kişilik grup, geldikleri Davut Uçuş Okulu’nda uçağa bindi, pilot koltuğuna oturdu ve muhteşem bir gün geçirdi.
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Hayaller gerçek oldu

Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin şimdiye kadar uçağa binemedikleri ve en büyük hayallerinin uçakla tanışmak olduğu yönündeki bilgiyi Bizde Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak’a ileterek bu konuda destek istedi. Akgöz’ün talebi doğrultusunda hemen harekete geçen Dernek Başkanı Esin Parlak, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra Davut Uçuş Okulu’na başvurdu ve çocukların bu hayallerinin gerçekleşmesi için öncülük etti.

Pilotluğu sevdiler

Davut Uçuş Okulu’nda okulun sahipleri Aslı Davut ve Sarper Davut tarafından karşılanan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri daha sonra okulda bulunan uçaklara bindirildi ve uçuş konusunda bilgiler verildi. Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğuyla büyük coşku yaşayan çocuklar, bindikleri uçaktan uzun süre inmek istemedi. Uçakların önünde bol bol fotoğraf çektiren özel gereksinimli çocuklar, ardından kendileri için hazırlanan ikramlarla keyifli saatler geçirirken, şiirler okudular, dans ettiler ve şarkılar söylediler.

Parlak’tan plaket

Dezavantajlı grupların kendisi ve başkanı olduğu derneği için en hassas konulardan biri olduğunu belirten Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak, bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalık sağlamaya devam edeceklerini ve özel gereksinimli çocukların sosyal hayata uyumları konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Parlak, konuşmasının ardından dernek üyeleriyle birlikte desteklerinden ötürü Davut Uçuş Okulu kurucuları Aslı Davut ve Sarper Davut’a plaket takdim etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

# ÖZEL OKULLAR ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:46 TSİ Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
2019 Haziran Ayı Önemli Gün ve Haftalar - Tatil Başlangıç Ayı mask
2019 Haziran Ayı Önemli Gün ve Haftalar - Tatil Başlangıç Ayı
Pursaklar’da Konser Şöleni Gerçekleşti mask
Pursaklar’da Konser Şöleni Gerçekleşti
İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali'nin Şehadetini Anma Paneli Düzenledi mask
İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali'nin Şehadetini Anma Paneli Düzenledi
Mamak'lı Kursiyerlerin Yıl Sonu Heyecanı mask
Mamak'lı Kursiyerlerin Yıl Sonu Heyecanı
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu mask
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu
İstanbulu'un Göbeğindeki Gizem: Yerebatan Sarnıcı mask
İstanbulu'un Göbeğindeki Gizem: Yerebatan Sarnıcı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii ve Sırları mask
Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii ve Sırları
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu mask
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar mask
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar
Keçiören'de Erzurum Rüzgarı mask
Keçiören'de Erzurum Rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yıl Sonunda Açılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yıl Sonunda Açılacak
Büyükşehir'den İkinci El Eşya Bankası Projesi mask
Büyükşehir'den İkinci El Eşya Bankası Projesi

GALERİ

İSO 500 Sıralamasında Ankara’dan 32 Firma mask
İSO 500 Sıralamasında Ankara’dan 32 Firma
Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda mask
Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda
400 Yıllık İdare Merkezi Topkapı Sarayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
400 Yıllık İdare Merkezi Topkapı Sarayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Kapadokya Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Kapadokya Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Serel Yereli Kimdir? mask
Serel Yereli Kimdir?
Sevda Demirel Kimdir? mask
Sevda Demirel Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL