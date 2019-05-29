İstanbul Devlet Tiyatrosu Sezonu Ödüllerle Kapattı

Karden Kasaplar’ın yazıp Laçin Ceylan’ın yönettiği “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”, Willam Shakespeare’in yazıp Nurettin Sevin’in çevirdiği ve Yücel Erten’in yönettiği “Hırçın Kız”, Yeton Neziray’ın yazıp Senem Cevher’in çevirdiği ve Saydam Yeniay’ın yönettiği “Kosovalı Peer Gynt”, Sevim Burak’ın yazıp İskender Altun’un yönettiği “Sahibinin Sesi”, Sönmez Atasoy’un yazıp Okday Korunan’ın yönettiği “Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)”, Boris Vian’ın yazıp Ayberk Erkay’ın çevirdiği ve Burak Karaman’ın yönettiği “Kasaplığın Elkitabı”, Ulviye Karaca’nın yazıp yönettiği “Keloğlan Keleşoğlan”, Jules Verne’in yazıp Bark Brown’un uyarladığı Başak Othan’ın çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu’nun yönettiği “80 Günde Devr-i Alem”, Alain Badion’un yazıp Ayberk Erkay’ın çevirdiği ve Murat Karasu’nun yönettiği “Filozof Ahmed”, Dila Er ve Gözde Kısa’nın yazıp Elif Erdal’ın yönettiği“Turta Girmemiş Orman”, Gökçe Kurt Elitez’in yönettiği “Bir Nefes Dede Korkut”ve Bülent Usta’nın yazıp Ali Atilla Şendil’in yönettiği “Bay Z.” oyunları prömiyer yaptı.

Ödül alan oyunlarımız ve sanatçılarımız şöyle;

“Bir Peri Masalı Radyum Kızları”; XIX. Direklerarası Seyirci Ödülleri Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Rafiye Genç ve Sena Başdoğan), XIX. Direklerarası Seyirci Ödülleri En İyi Kostüm Tasarımı (Dilek Kaplan), 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro ÖdülleriYılın En Başarılı Sahne Tasarımı (Gökhan Yücesal), Yılın En Başarılı Işık Tasarımı (Yakup Çartık), 24. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü, 3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü, Yılın Giysi Tasarımı (Dilek Kaplan) ve 7. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri Yılın Oyunu ödüllerini aldı.

“Narnia Günlükleri”; XIX. Direklerarası Seyirci Ödülleri Müzikal- Müzikli Oyun(Sabri Özmener), 7. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri Giysi Tasarımı (Ceren Karahan) ödüllerine layık görüldü.

“Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)”; XIX. Direklerarası Seyirci Ödülleri Tableau (Tablo) Oyun, Lions Kulübü Türkan Kahraman Kaptan Sanat Ödülleri Yılın Başarılı Erkek Oyuncu (Okday Korunan) ödülünü aldı.



“Kosovalı Peer Gynt”; Yeni Tiyatro Dergisi 7. Emek ve Başarı Ödülleri En İyi Yönetmen (Saydam Yeniay), 3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Yılın Yönetmeni(Saydam Yeniay), Yılın Koreografisi (Alpaslan Karaduman), Yılın Sahne Müziği (Türkü Deyiş Çınar), Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu (Ozan Dağara) ödüllerinin sahibi oldu.

“80 Günde Devr-i Alem”; Yeni Tiyatro Dergisi 7. Emek ve Başarı Ödülleri En İyi Kostüm Tasarımı (Burcu Melek Bozan) ödülünü aldı.

“Sahibinin Sesi”; Uluslararası Lions Kulüpleri Konfederasyonu En İyi Erkek Oyuncu (Fatih Topçuoğlu), Lions Kulübü Türkan Kahraman Kaptan Sanat ÖdülleriYılın En Başarılı Yönetmeni (İskender Altın) ödülünü aldı.

“Kasaplığın Elkitabı”; 7. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri Sahne Tasarımı(Behlüldane Tor) ödülünün sahibi oldu.

“Aile Sırları”; 7. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri Işık Tasarımı (İ. Önder Arık) ödülüne layık görüldü.