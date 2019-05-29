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Süper Lig'e Son Bilet Heyecanı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükselme maçında yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Süper Lig'e Son Bilet Heyecanı mask
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Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması yarın Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Hatayspor, yarı finalde Adana Demirspor'u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İki takım da ilk kez Süper Lig'e yükselme peşinde

Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den tekrar 1. Lig'e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay'ı da Süper Lig'de ilk defa temsil etme hakkı peşinde.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Son iki sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.

Aralarındaki maçlar

Ligde bu sezon iki maçta da rakibini mağlup eden Gazişehir Gaziantep, rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybetmedi.

1. Lig'de 4, 2. Lig'de 6 maça çıkan iki ekipten Gazişehir Gaziantep'in 4, Hatayspor'un 4 galibiyeti bulunurken 2 müsabaka da berabere sona erdi.

24. play-off

İlk olarak 1978-1979 sezonundan uygulanan play-off sistemi bu yıl 24. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 18 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sakaryaspor 2, Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor, Konyaspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı.

1993-1994 sezonunda ise oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

İstanbul'da 5. final

Daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014 ve 2014-2015'te Süper Lig'e yükselen ekibin belirlendiği İstanbul, 5. kez play-off finaline sahne olacak.

Play-off finaline Ankara 7, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.

Muhabir: Ali Korkmaz

Bugün 13:48 TSİ AA İzmir- Spor

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