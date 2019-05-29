Tatilciler Gökova'da Çadır Kampında

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle ünlü "sakin kent" Akyaka Mahallesi, çadırda tatil geçirmek isteyenlerin de tercihi oldu.

Muğla'nın turistik merkezlerindeki lüks otellerde tatil yapma imkanı bulamayan tatilciler, Ula, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde çam ormanlarındaki kamp alanlarında ucuz tatili tercih ediyor.

Tatilciler, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadır ve karavanlarda tatillerini geçiriyor. Serin bir ortamı tercih ederek çadır kamp alanlarına gelen tatilcilerin yoğunluğu dikkati çekiyor, bazılarının tatili aylarca sürebiliyor.

En fazla ilgiyi Akyaka'daki orman ile Fethiye'deki Günlüklü ve Marmaris'teki Çubucak ile İnbükü çadır kamp alanları görüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla Gökova Körfezi'nin serin sularına girerek güne başlayan kamp sakinleri, Akyaka'nın köylerinde yetiştirilen organik ürünlerden oluşan kahvaltılarını, çam ağaçlarının yaydığı bol oksijen eşliğinde yapma fırsatı buluyor.

Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletme Koordinatörü Atiye Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerin, günlük 40 lira ödeyerek elektrik dahil uygun fiyatlarla Gökova Körfezi'nin doğal güzellikleri eşliğinde tatil yapabildiklerini söyledi.

Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İdari İşletmesi tarafından hizmet verilen alanda, 300 çadır ve 50 karavanın kurulduğunu belirten Durmaz, "Sırtını yemyeşil dağlara dayamış, eteklerini masmavi sulara yaymış çadır kamp alanı, dev çam ağaçlarının gölgesine tatilcilere hizmet veriyor. Bölgenin müdavimi olan ve çadır alanında 5-6 ay kalan misafirlerimiz var. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden gelen çok sayıda ziyaretçi, kurdukları çadırlarda tatillerini geçiriyor." diye konuştu.

"Burası Türkiye'nin mozaiği"

Akyaka'daki orman kampına, Diyarbakır'dan karavan ile geldiklerini anlatan emekli öğretmen Fikret Saraçoğlu, 1991 yılından bu yana çadır kamp alanında ailesiyle tatil yaptıklarını ifade etti.

Burayı bir tesadüf sonucu tanıdığını ve çok mutlu olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Burada güzel bir sosyal ortam var. İletişim, paylaşma, dayanışma var. İnsanlar birbirine saygılı. Akyaka'da eşsiz bir manzarada kamp yapıyoruz. Burada çok güzel komşuluk ilişkileri kurduk. Yaklaşık 3 ay burada kalıyorum." diye konuştu.

Günün büyük bölümünü yüzme, yürüyüş ve sosyal aktivitelerle geçirdiklerini anlatan Saraçoğlu, "Burası Türkiye'nin mozaiği. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor ve yeni dostluklar kuruluyor. Denizi, çevresi çok güzel ve turizm merkezlerine çok yakın bir yerdeyiz." dedi.

Denizli'de yaşadığını ve 2 yıldır yaz sezonunda Akyaka'ya çadır tatili için geldiğini belirten Bülent Özcan da yeni dostluklar edindiğini, bölgede çok mutlu olduğunu söyledi.

Akyaka'nın tabiatı ve doğal güzellikleriyle bulunmaz bir cennet olduğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 ay ailemle burada kalıyorum. İki artı bir odalı çadır kurduk. İçerisinde mutfağımız, buzdolabımız, fırınımız, televizyonumuz tüm ihtiyaç malzemelerimiz var. Burada çok güzel bir ortam var. Çok iyi ve yeni dostluklar kuruluyor. Orman içerisinde deniz kenarında huzurlu ve mutlu bir tatil yapıyoruz. Hem ucuz hem otel konforunu aratmayacak bir ortamda tatil yapıyoruz."

Özcan, Ramazan Bayramı öncesi kamp alanında büyük bir yoğunluk olduğunu anlatarak, ziyaretçilerin doğayla baş başa kaldığını dile getirdi.