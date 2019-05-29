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'Pedofili' İçeren İfadelerin yazarı ve yayıncısı Ankara Adliyesinde

ANKARA'da, kitabında 'pedofili' ifadeler kulanması sebebiyle Zümrüt Apartmanı isimli kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın tamamlanması üzerine şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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'Pedofili' İçeren İfadelerin yazarı ve yayıncısı Ankara Adliyesinde

ANKARA'da, kitabında 'pedofili' ifadeler kulanması sebebiyle Zümrüt Apartmanı isimli kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın tamamlanması üzerine şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada en çok konuşulan konu olan kitap, yazar ve yayıncısı bir çok insan tarafından kınanmıştı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliyeye sevk edildi

Müstehcenlik Soruşturması kapsamında kitabın yazarı olan Abdullah Şevki, dün akşam evinde gözaltına alındı. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ise bu sabah avukatıyla birlikte emniyete giderek, teslim oldu.

Soruşturmasına tamamlayan emniyet yetkilileri emniyetin ardından  İki şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına, "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" dedi.

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