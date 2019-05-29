PTT Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak? 55 Bin PTT Personel Alımı İlanı!

İş arayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. PTT kurumunun da çeşitli şehirlerde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yapılan işe alım duyurusuna göre, PTT’nin yaklaşık 55 bin personel alımı yapacağı belirtildi. Mevcut durumda PTT kargo görevlisi olarak 5 bin civarında çalışan personelinin bulunduğu kurumda, şube ağlarının tüm Türkiye’ye yayılarak genişletilmesinin ardından toplam personel sayısının 60 bine çıkarılması bekleniyor. Dolayısıyla PTT yönetimi önümüzdeki süreç içerisinde farklı zamanlarda olacak şekilde toplamda 55 bin kadrolu personel alımı yapacak. Bu gelişmenin ardından iş arayan vatandaşlar, PTT personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

PTT iş başvurusu nasıl yapılır şeklinde internet üzerinden yaptıkları aramalar ile kurumun personel alımı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyen aday personeller, bu yıl içinde tamamlanacak olan 55 bin personel alımını kaçırmamak istiyor. Gözlerini PTT kurumundan yapılacak kamuoyu açıklamasına diken iş arayışında olan vatandaşlar için PTT’nin 2019 yılı içinde gerçekleştireceği personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı hakkında tüm bilinmesi gerekenleri hazırladık. Bu yazımızdan yararlanarak PTT 55 bin personel alımında istenilen belgeler de dahil olmak üzere başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin merak edilen bütün soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

PTT 55 Bin Memur Personel Alıyor

PTT Merkez ve Taşra Teşkilatına, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri göz önünde bulundurularak istihdam edilmek üzere belirtilen pozisyonlarda idari hizmet sözleşmesine tabi tutulacak 55 bin memur personel alımı yapılacak. Bu personellerin 657 sayılı Kanun ve bu kapsamda ilgili olan diğer kanunlar nezdinde sözleşmeli personel hakkında belirtilen hükümlere tabi tutulmayacağı, kurumun kendi sözleşmeli çalışanı olarak görev yapılacağı bildirildi.

Bu bağlamda idari hizmet sözleşmeli olarak işe alınacak olan memur personeller, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında açıkça belirtilen hükümlere göre sigortalı olarak çalışma hayatlarını sürdürecekler. Bunun yanında PTT kurumunun güncel çalışan sayısı hakkında da bilgiler verilen kamuoyu açıklamasında, kurumun Türkiye genelinde kendisine bağlı olarak 40 bin çalışanı olduğu ifade edildi. Bu 40 bin personelin içinde ise yaklaşık 5 bin adedinin kargo personeli olarak görev yaptığı belirtiliyor. Kurum tarafından yapılan son açıklamada PTT yönetiminin 55 bin memur personel alımı yapacağı da öne çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Bu noktada 2019 yılı boyunca Türkiye genelinde yeni açılan ve faaliyetlerine yeni başlayan şubelerde, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 60 bin personel ihtiyacı bulunan PTT, son dönemde 5 bin personel alımının gerçekleşmesi üzerine bu rakamı 55 bine indirgemiş oldu.

Başlangıç Olarak 5 Bin Memur Personel Alımı Gerçekleşecek

2019 yılı süresince PTT tarafından istihdam edilecek olan 55 bin memur personelin, 5 bin adedinin ilk etapta işe alınacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. PTT yönetim kurulu tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında 5 bin kişilik kadroda işe alınacak olan personellerin branşları da belli oldu. Buna göre istihdam edilecek olan 5 bin personelin; 250’si Uzman yardımcısı, 1623’ü postacı, 2625’i gişe ve büro görevlisi, 20’si mimar, 200’ü mühendis, 82 avukat ve 200’ü de tekniker olarak belirlendi.

Bununla birlikte PTT kurumundan yapılan ilk açıklamada söz konusu memur personel alımına ilişkin gerçekleştirilecek olan ilk etap istihdamlarının tarihi hakkında bir bilgi verilmedi. Dolayısıyla kesin tarih henüz netleşmiş değil. Farklı eğitim seviyelerinden iş arayan vatandaşların başvurabileceği PTT memur personel alımı başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

PTT kurumunun 2019 yılı içerisinde istihdam edeceği 55 bin memur personel için yazılı sınav yapacağı belirtildi. İlk etapta işe alınacak olan 5 bin personel alımında adayların söz konusu belirlenmiş olan açık kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yazılı sınavların başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük ve kalabalık şehirler başta olmak üzere; Eskişehir, Trabzon, Kocaeli, Adana, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Konya gibi toplamda 17 merkezde gerçekleştirileceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav ücretinin 60 lira olması belirlendi.