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Kuzgun 16. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Star TV ekranlarının en sevilen yapımları arasında gösterilen Kuzgun dizisine yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş kitleler tarafından izlenmeye devam eden Kuzgun dizisinde yeni bölümde neler yaşanacağı, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 22 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümde yaşananlar üzerine merakla yeni bölümü bekleyen dizinin hayranlarına sevindirici haber geldi.

Kuzgun 16. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! mask
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Kuzgun 16. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Star TV ekranlarının en sevilen yapımları arasında gösterilen Kuzgun dizisine yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş kitleler tarafından izlenmeye devam eden Kuzgun dizisinde yeni bölümde neler yaşanacağı, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 22 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümde yaşananlar üzerine merakla yeni bölümü bekleyen dizinin hayranlarına sevindirici haber geldi. Sevilen dizinin yayıncı kuruluşu Star TV, Kuzgun 16. bölüm 2. fragmanı ve tanıtım filmini hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden dizisin takipçilerinin beğenisine sundu. Şimdi gözler 29 Mayıs Çarşamba günü yine aynı yayın saatinde Star TV ekranlarında yer alacak dizinin yeni bölümüne çevrildi.

Kuzgun 16. bölüm 2. fragmanı yayınlanmasının ardından sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına giren dizide yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana gerek ilgi çekici konusu gerekse de başarılı oyunculuklarıyla son dönemin en çok ilgi çeken Türk televizyon dizileri arasında gösterilen Kuzgun, reyting rekorlarını zorlamaya devam ediyor. İşte merakla beklenen Kuzgun 16. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların detayları…

Kuzgun 16. Bölüm 2. Fragmanı Yayında!

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Pelin Diştaş’ın üstlendiği Kuzgun dizisi Ay Yapım kalitesiyle Star TV ekranlarından izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Türk televizyonlarının en sevilen simalarının oyuncu olarak rol aldığı yapımda 16. bölüm heyecanı sürüyor. Her hafta ekranlara gelen bölümleriyle, geniş izleyici kitlesini televizyon başına kilitlemeyi başaran Kuzgun dizisi, bu hafta da nefesler tutularak takip edilecek. Kaliteli ve iddialı dizi projesi Kuzgun, başarılı oyunculuklarıyla da dikkat çekici bir performansa imza atıyor.

Kuzgun 16. Bölüm Hangi Gün, Hangi Kanalda?

Yönetmenliğini Bahadır İnce’nin üstlendiği ve senaristliğini de Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün Toptaş’ın birlikte yaptığı Kuzgun dizisi, bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba tarihinde Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Kuzgun Son Bölümde Neler Yaşandı? Kuzgun 15. Bölüm Özeti…

Geniş izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzgun dizisinde geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölüm yine nefesleri kesmeye yetti. Dizinin 22 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünün yayın esnasında da sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline gelen Kuzgun dizisinin takipçileri, heyecan dolu sahnelere tanık oldu. Kaçıranların internet üzerinden hakkında araştırma yaptığı Kuzgun 15. bölüm özeti ve son bölümde yaşananlar yazımızın devamında yer alıyor…

Dila Babasının Yasını Tutuyor

Babası Rıfat’ın şok edici ölümünden sonra kendini kaybeden Dila, babasıyla vedalaşarak onun yasını tutmaya başlar. Oldukça zor dönemlerden geçen Dila, Kuzgun’a en çok ihtiyacı olduğu dönemde onu yanında aramaktadır. Fakat Kuzgun, Rıfat’ın ölümünden kendini sorumlu tutarak, çok istese de Dila’nın karşısına çıkmada tereddüt etmektedir. Babası Rıfat’ın ölümüne uzanan olaylarda pusu kuranın Kuzgun olabilme ihtimalini aklına getirmek istemeyen Dila, Kuzgun’un yanında olmaması sebebiyle her geçen gün daha da acı çekmeye devam etmektedir.

Bu sürecin devamında Kuzgun ile Dila’nın tekrar yan yana gelerek yüzleşmenin gerçekleşeceği kaçınılmaz olmaktadır. Bu yüzleşme esnasında Dila, Kuzgun’u köşeye sıkıştırarak ondan bir seçimde bulunmasını isteyecektir. Bunun sonucunda Kuzgun’un almış olduğu karar Dila’yı hiç ummadığı kadar sarssa da Kuzgun hala Dila’yı tehlikelerden koruma ısrarını sürdürmektedir. Bu kararı almasında tek amacının Dila’nın başına gelebilecek kötülüklerden onu uzak tutmaktır. Bundan sonra Kuzgun, aşkını arka plana atarak önüne acılarını almış, yaralı bir insandır. Dila babasının ölümüne giden süreçte Behram’ın etkisini öğrenince de kendi hayatında yeni bir sayfa açar.

Meryem Kuzgun ile Yüzleşiyor

Öte yandan Derviş, Rıfat’ın ölümünün ardından Kuzgun’un Dila’ya karşı olan hislerine yenilmesine engel olmak ister. Kuzgun’a Dila’nın kendisine yaptığı ihanetleri yeniden hatırlatmak için harekete geçen Derviş, zekice bir plan hazırlar. Planını uygulamaya koyduktan sonra sabırlı kalarak bekleyişe geçer. Bunun yanında Meryem de Rıfat’ın ölümünde Kuzgun’un parmağının olduğunu düşünenler arasında yer almaktadır. Şüphelerini gittikçe artıran Meryem, kısa zaman sonra Kuzgun’un içindeki karanlıkla ilk defa yüzleşecektir.

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