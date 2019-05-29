Diriliş Ertuğrul’da Final Heyecanı! Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Türk televizyon yapımları arasında büyük bir ilgiyle takip edilen dizilerden biri olan Diriliş Ertuğrul dizisinde sona gelindi. Yayın hayatına girdiği günden bu yana reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta ekranlara gelecek olan 150. bölümüyle hayranlarına veda edecek. Reyting rekorlarını alt üst eden dizinin yayıncı kuruluşu TRT, merakla beklenen dizinin final bölümümün fragmanlarını hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınladı!

Diriliş Ertuğrul 150. bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından sevilen dizinin hayranları sabırsızlıkla bekleyişlerine devam ediyor. 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü akşamı Türk televizyonlarına veda etmesi beklenen dizinin final bölümünde yaşanacaklar da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizide sona gelinmesi Ertuğrul Bey’in ölümünü de gündeme getirdi. Ertuğrul Gazi’nin TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan final bölümünde şehit olup olmayacağı merakla bekleniyor. Her Çarşamba yayınlandığı saatte hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Diriliş Ertuğrul’un final bölümü geniş kitleler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm Fragmanı Yayında!

Diriliş Ertuğrul final bölümü 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü akşamı izleyenler ile bulaşacak. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden sevilen dizinin hayranları, şimdiden sosyal medya başta olmak üzere pek çok internet platformunda tartışmalara başladı. Türk televizyon tarihi yapımları arasında en beğenilen dizilerden biri olarak gösterilen Diriliş Ertuğrul, yayın hayatına veda ediyor. İşte geniş izleyici kitlesi tarafından sabırsızlıkla beklenen Diriliş Ertuğrul 150. bölüm hakkında en çok merak edilen detaylar…

Umur obasında Sırma ve Taşkın beyin planlarının gün yüzüne çıkmasının ardından Taşkın bey hak ettiği cezayı almıştı. Bunun üzerine planlarını uygulamaya koymak isteyen ancak tek başına yürümek zorunda kalan Sırma ne yapacak?

Törelere karşı gelmek ve Türk obalarına ihanet etmek suçlarıyla ağabeyi Beybolat’ı da gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma’nın da kalemini kıracak mı? Her defasında kendisini acındırmayı başaran Sırma, bu durumdan af dilenerek mi kurtulacak?

Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıklarında mutlu sona ulaşılacak mı? İlbilge ve Ertuğrul evlenip mutlu bir yuva kurabilecek mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtları 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü akşamı TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak Diriliş Ertuğrul final bölümü sayesinde ortaya çıkacak. Sabırsızlıkla beklenen yeni bölüm öncesinde internet platformunda ve sosyal medya üzerinde dizinin takipçileri bu konular hakkında hararetli bir tartışmayı sürdürüyor.

Diriliş Ertuğrul 149. Bölümde Neler Yaşandı? Diriliş Ertuğrul Son Bölüm Özeti…

Yayın dönemi boyunca geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisinin 149. bölümü 22 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatte ekranlara geldi. Sevilen dizinin hayranlarının yine ekran başına kilitlendiği, nefeslerin tutulduğu bölümde yaşananlar dizinin son bölümünü kaçıran takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte reyting rekorlarını alt üst eden Diriliş Ertuğrul 149. bölüm özeti ve bilinmesi gerekenler…

Akıbetinin ne olduğu hakkında endişelerin arttığı sırada Turgut sağ salim obaya dönüyor. Ertuğrul Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın elinden kurtarmayı başarıyor. Bunun intikamını almak isteyen Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri önceden haber alıyor ve Ertuğrul’a tuzak kuruyor. Sırma’dan yararlanan Arıkbuka Ertuğrul’u buluyor. Fakat Arıkbuka ve Sırma’nın bu hain planları boşa çıkıyor. Ertuğrul kurulan bu tuzaktan ustaca kurtulmayı başarıyor.

Sırma’nın ihaneti karşısında şaşkına dönen İlbilge, obasındaki hükmünün ortadan kalkması sonucu ne yapacağını şaşırıyor. Beybolat’ın hain olduğunu düşünen İlbilge’nin aksine Sırma onu bir kahraman olarak görüyor. Taşkın bey otağına oturuyor ve evlilik için zamanın geldiğini duyuruyor. Taşkın bey, Sırma’yı kendisine eş olarak istiyor. Sırma da bu evliliğe rızası olduğunu belirtiyor. Bunun üzerine Sırma beylik davasında iplerin kendisinin elinde olduğunu ifade ediyor. Taşkın obada artık İlbilge’nin bir hükmünün kalmadığını söylüyor. Bunun üzerine Ertuğrul da evlilik konusunu nihayete erdirebilmek için İlbilge ile konuşma yapıyor.

Arıkbuka’nın nerede olduğunu ihbar alan Ertuğrul, dikkatli davranmaları gerektiğini bir kez daha yineliyor. Ertuğrul Berke Han’ın yanında bulunan hainin de maskesini düşüyor. Berke Han’ı görmek için harekete geçen Ertuğrul, ona etrafındaki hainden bahsediyor. Bu sırada Ertuğrul bir kez daha büyük bir tehlike içinde kalıyor.