UEFA Avrupa Final maçı heyecanı​ Tekfen’in yaptığı statta

Chelsea ve Arsenali karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Final maçı yapımı Tekfen İnşaat tarafından 24 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan Bakû Olimpiyat Stadında bu akşam oynanıyor.

TEKFENIN YAPTIĞI STATTA UEFA AVRUPA FINAL MAÇI HEYECANI

BU AKŞAM DÜNYANIN GÖZÜ BAKÛ OLIMPIYAT STADINDA CHELSEA VE ARSENALI KARŞI KARŞIYA GETIRECEK UEFA AVRUPA FINAL MAÇI YAPIMI TEKFEN İNŞAAT TARAFINDAN 24 AY GIBI REKOR BIR SÜREDE TAMAMLANAN BAKÛ OLIMPIYAT STADINDA BU AKŞAM OYNANIYOR. BAKÛNÜN IKI ÖNEMLI TARIHI SEMBOLÜNDEN ESINLENEREK TASARLANAN STADIN 68 BIN KIŞILIK BIR SEYIRCI KAPASITESI VAR.

UEFA Avrupa Liginde final heyecanı bu akşam yaşanacak. Chelsea ve Arsenal takımlarının mücadele edeceği Final maçının adresi ise Tekfen İnşaat tarafından yapılan Bakû Olimpiyat Stadı olacak. Toplam 617 bin metrekare alanda inşa edilen 204 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan stat 68 bin kişi kapasiteli.

Tekfenin yüksek mühendislik ve iş sağlığı güvenliği standartlarından ödün vermeden tasarım ve yapımı hızlandırılmış bir şekilde 24 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan proje 21 milyon kişi-saat gibi yüksek bir kazasızlık başarısıyla tamamlandı. Pikte 6.800 toplamda 22.000 kişinin çalıştığı Bakû Olimpiyat Stadının tasarımında ise Bakûnun iki önemli tarihi sembolü Kız Kulesi ve Sheiki Khan Sarayından esinlenildi. Kız Kulesinin silindirik formu ile Sheiki Khan Sarayının vitraylarındaki özgün desenler stadın dairesel yapısına esin kaynağı oldu.

ATEŞIN MUHAFIZIDAN ESINLENDI

Azerbaycan sözcüğü Ateşin Muhafızı anlamına geldiğinden ülkenin sembollerinden biri olan alev şekli de stadın panellerden oluşan dış cephesinde birbirini takip eden paralel kenar şeffaf katmanlarda yansımasını buldu.

Aynı zamanda sonsuzluğu simgeleyen ve toplam 30 bin metrekarelik LED aydınlatmalı cephe oluşturan bu geometrik ETFE paneller iyi bir yalıtım sağlarken gün ışığının geçişine de izin veriyor. Büyük Şor Gölünün yakınında inşa edilen Bakû Olimpiyat Stadında spor alanlarının yanında ticari alanlar ile engelli genel kullanım basın ve özel kullanıma ayrılmış CIP VIP ve VVIP kısımları da yer alıyor.

TEKFEN İNŞAATIN YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTIRDIĞI BAŞKA STAT PROJELERI DE BULUNUYOR

Tekfen İnşaatın hâlihazırda Katarda DesignBuild ve Value Engineering olarak yapımına devam ettiği Al Thumama Fifth Precinct Stadyumu 2022 FIFA Dünya Kupası Katarın 9 stadyumundan biri olacak. Mimarisi Katarda Gahfiya denilen bir şapkayı anımsatacak şekilde tasarlanan bu stadyum tamamen kapalı ve soğutmalı şekilde inşa edilecek. 2022 Dünya Kupasında grup ve çeyrek final maçlarına ev sahipliği yapacak olan stadyum 40 bin kişilik olarak inşa edildikten sonra turnuva bitiminde üst iki katı sökülüp 20 bin kişilik bir kulüp stadyumu olarak kullanılmaya devam edecek.

RAKAMLARLA BAKÛ OLIMPIYAT STADI:

Sadece 6 ay süren Kazı Dolgu İşleri sırasında Monakoyu tam 35 metre yüksekliğinde doldurabilecek kadar toprak hareketi gerçekleşti.

Yapımda kullanılan 12 metre çapında 2470 adet toplam uzunluğu ise 80 kilometre olan kazık yapıldı. Bu ise dünyanın en yüksek tepesi olan Everestin 10 katı yüksekliğe denk geliyor.

İnşaat sırasında kullanılan 55 bin ton inşaat demirinin toplam uzunluğu ise 13 bin 750 kilometre. Bu inşaat demirleri uç uca eklendiğinde BakûLos Angeles arası uzaklığa denk geliyor.