Memurlar Mazeret İzinlerine Dikkat Edin!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan memur vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren hükümlere göre mazeret izni kullanılması durumunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Memurlara tanınan mazeret izinlerinin hangi durumlarda kaç gün kullanılabileceğine dair detaylı bilgiler yazımızda yer alıyor.

Bu İzinlere Dikkat Edilmeli!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde yer alan hükümlere göre, memurların yıl içinde kullanabilecekleri mazeret izinleri düzenlemiş durumdadır. İlgili maddede açıkça belirtilen hükümlere göre memurların;

Kendisi, eşi veya çocuğunun hastalığına dayalı mazeret izninin kaç gün olduğu

Kendisinin veya eşinin doğum izninin kaç gün olduğu

Babalık izni ve kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi durumunda kaç gün izin kullanılacağı

Ölüm durumunda alınacak mazeret izninin kaç gün olduğu

gibi memurlar tarafından en çok merak edilen konulara açıklık getirilmektedir.

Kadın Memurlara Doğum İzni

İlgili kanunda yer alan maddelere göre kadın memurlara, doğum tarihinden önce sekiz, doğum tarihinden sonra da sekiz hafta olmak üzere toplamda 16 hafta süreyle analık izni verilmektedir. Çoğul gebelik durumu gündeme geldiğinde ise, söz konusu 8 haftalık doğum öncesi analık izni süresine 2 hafta daha eklenmektedir. Fakat ön görülen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya müsait olduğunu belirten çalışan kadın memur, söz konusu hastane raporuyla işyerinde istemesi halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilme hakkına sahiptir.

Sağlık durumu açısından çalışmaya müsait raporu alan kadın memur, doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışması durumunda fiilen çalıştığı bu süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmektedir. Bununla birlikte doğumun ön görülen tarihten erken gerçekleşmesi halinde ise, doğum öncesi analık izninin kullanılmayan kısmı, doğum sonrası analık izin süresine ilave edilmektedir. Dolayısıyla almış olduğu sağlık raporu ile doğumun gerçekleşeceği tarihten 3 hafta öncesine kadar çalışmaya devam eden kadın memur, kullanmadığı süreleri doğum sonrasına ilave ettirerek 8 haftalık süreci uzatabilme hakkına sahip olmaktadır.

Doğumun gerçekleştiği tarih, analık izninin başlaması gereken tarihten önce olması halinde ise, doğum tarihi ile analık iznini başlaması gereken tarih arasındaki süre doğrudan doğum sonrası hak edilen analık izin süresine eklenmektedir. Öte yandan doğum esnasında veya doğumun gerçekleşmesinden sonra analık izni kullanımı süresinde memur annenin vefat etmesi durumunda ise, isteği üzerine memur olan babaya anne için belirlenmiş süre kadar mazeret izni verilmektedir.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle beraber ya da münferit bir şekilde evlat edinen memurlar ise çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren başlaması kaydıyla 8 haftalık izin verilmektedir. Ancak söz konusu evlat edinme izni, evlatlık kararı erilmeden önce çocuğun evlat edinen birey veya bireylere fiilen teslim edildiği durumlarda uygulamaya konmaktadır.

Babalık, Evlilik ve Ölüm Durumlarındaki İzinler

Memur çalışana, eşinin doğum yapması halinde, istemesi durumunda 10 gün babalık izni verilmektedir. Bunun yanında ilgili kanunda yer alan hükümlere göre, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda da 7 gün evlilik izni kullanma hakkına sahiptir.

Vefat halinde memura verilen izinlerde şu kurallar uygulanmaktadır: Memur çalışanın kendisinin veya eşinin annesi, babası ya da kardeşinin vefat etmesi halinde isteği üzerine 7 gün ölüm izni kullanma hakkına sahiptir.

Hastalık Raporuna Dayanarak Mazeret İzni

Memurların en çok merak ettiği konulardan biri de hastalığa dayanan sağlık raporu kapsamında kullanabilecekleri mazeret izni hakkındadır. İlgili kanunda yer alan hükümlere göre memur çalışana, en az %70 oranında engelli veya sürekli devam eden hastalığı bulunan çocuğunun hastalanması halinde mazeret izni kullanma hakkı verilmektedir. Sağlık raporuna dayanarak verilen bu izinde, çocuğun anne veya babasından sadece birinin kullanma şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte söz konusu mazeret izninin süresi, bir yıl içinde toptan da kullanılabileceği gibi bölümler halinde de kullanılabilmektedir. Bu tür durumlarda memur çalışana tanınan hastalık raporuna dayanarak mazeret izni kullanımında izin süresi 10 gündür.