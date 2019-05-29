Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:42 TSİ- Gündem G: Bugün 16:48 TSİ

İşte En Çok Merak Edilen 9 Günlük Bayram Tatilinde İşçilerin Hakları!

Milyonlarca sigortalı çalışanı yakından ilgilendiren konu gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı’nın hafta sonu tatilleri ile birleştirilmesinin ardından 9 günlük bir tatil ortaya çıktı. Sigortalı olarak çalışma hayatlarını sürdüren milyonlarca işçi, 9 günlük bir tatil yapmanın planlarına şimdiden başlamış durumda.
İşte En Çok Merak Edilen 9 Günlük Bayram Tatilinde İşçilerin Hakları! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Fakat özel sektörde çalışanlar başta olmak üzere pek çok çalışan vatandaşlar, verilen bu 9 günlük bayram tatilini çalışarak geçirecekler. Ya da çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre en azından tatilin bir kısmında çalışma hayatlarına devam etmeleri gerekecek. Bu noktada son dönemde sıklıkla konuşulan ve hakkında bilgi sahibi olunmak istenen bir durum gündeme geliyor. 9 gün olacağı belirlenen Ramazan Bayramı tatilinde çalışacak olan işçilerin hakları nelerdir? Bu işçiler çalışmalarının karşılığı olarak ne kadar fazla mesai ücreti alacaklar?

İş Kanunu Hükümleri Geçerli

Bayram tatillerinde çalışmalarını sürdüren işçiler hakkında İş Kanunu kapsamında birtakım düzenlemeler bulunuyor. Bu düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda işverenin, bayram tatilinde çalıştırdığı personel için çalışmasının karşılığı olarak zamlı ücret ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte birtakım özel durumlarda, tatil günlerinde sürdürülen çalışmalar hakkında işverenin çalışan personeline sonradan izin verebilmesi gündeme gelebiliyor. Fakat bu durumun söz konusu bayram tatilleri için geçerli olmadığını bilmekte fayda var. Zira işverenler, bayram tatillerinde çalışmasını sürdüren personellerine, çalışmalarının karşılığı olarak mutlaka zamlı ücret ödemek zorunda kalıyor.

Dolayısıyla bayram tatillerinde, İş Kanunu’na göre çalışanların tatil yapması, eğer ki bayram tatiline çıkmayıp çalışmasını sürdürüyorsa da işvereni tarafından zamlı ücret ödenmesi gündeme geliyor. Fakat söz konusu kanunda yer alan bu hükümlerin dışında da birtakım farklı hususlardan bahsetmek gerekebiliyor.

Bayram Günü İşe Gelmeme Durumu

Ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramları için belirlenen tarih süreleri, sık sık hafta sonu tatilleri ile birleştirilerek uzun bir tatil süresinin ortaya çıkması sağlanıyor. Bu durumda da özellikle özel sektörde çalışma hayatlarına devam eden sigortalı işçiler, uzun tatil fırsatlarından yararlanmakta işverenlerinin belirlemiş olduğu politikalara göre hareket etmek zorunda kalıyor. Zira hemen hemen bütün çalışanların bayram tatillerinde dinlenerek geçirirken çalışmak zorunda olmak zor oluyor. Çünkü bayram tatilinin tamamını kapsayan durumlarda özellikle çalışmak işçilere daha da zor geliyor. Bu durumda çalışanlar bayram tatillerinde işe gelmeme gibi bir uygulama yapabilirler mi?

Genel kapsamda İş Kanunu bağlamında düzenlenen bayram tatili kuralları göz önünde bulundurulduğunda bir personel işvereni tarafından bayram tatillerinde çalışmaya zorlanamaz. Ancak genel hükümlerin akabinde çoğu zaman özel hükümler de devreye girebilmektedir. Bu noktada özel hükümlerden kasıt, çalışanların işveren tarafından işe alınırken imzalattığı sözleşmeler. Bu sözleşmelerin üzerinde “bayram tatillerinde çalışmaya devam edeceğine” dair bir hüküm bulunması halinde, söz konusu sözleşmeyi imzalayan çalışan, bayram tatillerinde de çalışmasını sürdürmek durumundadır.

Dolayısıyla iş sözleşmesinde belirlenen şartlar, genel hükümlere göre ağır basmaktadır. Bu noktada genel hükümlere göre bir personel, bayram tatilleri döneminde çalışmaya zorlanamayacakken aynı şekilde özel hükümler kapsamında iş sözleşmesinde bayram günleri çalışacağına dair imza atmışsa, kanunen buna uymakla yükümlüdür.

İşe Gelmezse Suçlu Sayılır

Bu noktada iş sözleşmesinde yer alan hükme rağmen bayram tatillerinde iş yerine çalışmaya gelmeyen personel suçlu duruma düşmektedir. İşverenin isteğine bağlı olarak üst üste iki veya 3 gün söz konusu personelinin, bayram tatilini bahane ederek işe gelmemesini tutanak tutturabilme hakkına sahiptir.

Bu tutanaklar ise çalışanın tazminatsız olarak işten atılmasının önünü açmaları sebebiyle oldukça önemlidir. Çünkü iş sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmediği ispat edilen işçi tazminatsız olarak işten kovulabilmektedir. Bu bilgilerin ışığında, imzalanan iş sözleşmesinde bayram tatillerinde çalışılıp çalışılmayacağına dair bir hüküm bulunuyorsa, çalışanların buna göre hareket etmesi gerekiyor.

İki Kat Zamlı Ödenir

Bununla birlikte bayram tatili süresince çalışan işçilere ödenecek olan ücret tutarı da İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre belirlenmiştir. Buna göre bayram tatili zamanında çalışmasını sürdüren işçiler, normal zamandaki kazançlarına göre iki katı tutarında ücret almaları gerekiyor. Dolayısıyla bir aylık brüt ücret 30 güne bölündükten sonra günlük ücret iki ile çarpılarak bu tutarın hesaplanması mümkün olmaktadır.

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:42 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Başkan Yaşar, Çamlıca Mahallesinde İftara Katıldı mask
Başkan Yaşar, Çamlıca Mahallesinde İftara Katıldı
Keçiören’den Erzincan’a Kültür ve Gönül Köprüsü Kuruldu mask
Keçiören’den Erzincan’a Kültür ve Gönül Köprüsü Kuruldu
Mamak'ta Ramazan’ın bereketi Zirvekent’te yaşandı mask
Mamak'ta Ramazan’ın bereketi Zirvekent’te yaşandı
Mamak’ta İlaçlama Çalışmaları mask
Mamak’ta İlaçlama Çalışmaları
O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması mask
O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması
Son Dakika: Batman'da 4 terörist silahlarıyla teslim oldu mask
Son Dakika: Batman'da 4 terörist silahlarıyla teslim oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii ve Sırları mask
Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii ve Sırları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yıl Sonunda Açılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yıl Sonunda Açılacak
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar mask
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu mask
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu
Keçiören'de Erzurum Rüzgarı mask
Keçiören'de Erzurum Rüzgarı
Meclise Sunulan Yasa Teklifi ile Yüz Binlerce Kişiye Erken Emeklilik! mask
Meclise Sunulan Yasa Teklifi ile Yüz Binlerce Kişiye Erken Emeklilik!

GALERİ

Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu mask
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu
Pamukkale Travertenleri Hakkında Bilgiler mask
Pamukkale Travertenleri Hakkında Bilgiler
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Cenk Eren Kimdir? mask
Cenk Eren Kimdir?
Mustafa Sandal Kimdir? mask
Mustafa Sandal Kimdir?
Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL