İşte En Çok Merak Edilen 9 Günlük Bayram Tatilinde İşçilerin Hakları!

Fakat özel sektörde çalışanlar başta olmak üzere pek çok çalışan vatandaşlar, verilen bu 9 günlük bayram tatilini çalışarak geçirecekler. Ya da çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre en azından tatilin bir kısmında çalışma hayatlarına devam etmeleri gerekecek. Bu noktada son dönemde sıklıkla konuşulan ve hakkında bilgi sahibi olunmak istenen bir durum gündeme geliyor. 9 gün olacağı belirlenen Ramazan Bayramı tatilinde çalışacak olan işçilerin hakları nelerdir? Bu işçiler çalışmalarının karşılığı olarak ne kadar fazla mesai ücreti alacaklar?

İş Kanunu Hükümleri Geçerli

Bayram tatillerinde çalışmalarını sürdüren işçiler hakkında İş Kanunu kapsamında birtakım düzenlemeler bulunuyor. Bu düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda işverenin, bayram tatilinde çalıştırdığı personel için çalışmasının karşılığı olarak zamlı ücret ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte birtakım özel durumlarda, tatil günlerinde sürdürülen çalışmalar hakkında işverenin çalışan personeline sonradan izin verebilmesi gündeme gelebiliyor. Fakat bu durumun söz konusu bayram tatilleri için geçerli olmadığını bilmekte fayda var. Zira işverenler, bayram tatillerinde çalışmasını sürdüren personellerine, çalışmalarının karşılığı olarak mutlaka zamlı ücret ödemek zorunda kalıyor.

Dolayısıyla bayram tatillerinde, İş Kanunu’na göre çalışanların tatil yapması, eğer ki bayram tatiline çıkmayıp çalışmasını sürdürüyorsa da işvereni tarafından zamlı ücret ödenmesi gündeme geliyor. Fakat söz konusu kanunda yer alan bu hükümlerin dışında da birtakım farklı hususlardan bahsetmek gerekebiliyor.

Bayram Günü İşe Gelmeme Durumu

Ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramları için belirlenen tarih süreleri, sık sık hafta sonu tatilleri ile birleştirilerek uzun bir tatil süresinin ortaya çıkması sağlanıyor. Bu durumda da özellikle özel sektörde çalışma hayatlarına devam eden sigortalı işçiler, uzun tatil fırsatlarından yararlanmakta işverenlerinin belirlemiş olduğu politikalara göre hareket etmek zorunda kalıyor. Zira hemen hemen bütün çalışanların bayram tatillerinde dinlenerek geçirirken çalışmak zorunda olmak zor oluyor. Çünkü bayram tatilinin tamamını kapsayan durumlarda özellikle çalışmak işçilere daha da zor geliyor. Bu durumda çalışanlar bayram tatillerinde işe gelmeme gibi bir uygulama yapabilirler mi?

Genel kapsamda İş Kanunu bağlamında düzenlenen bayram tatili kuralları göz önünde bulundurulduğunda bir personel işvereni tarafından bayram tatillerinde çalışmaya zorlanamaz. Ancak genel hükümlerin akabinde çoğu zaman özel hükümler de devreye girebilmektedir. Bu noktada özel hükümlerden kasıt, çalışanların işveren tarafından işe alınırken imzalattığı sözleşmeler. Bu sözleşmelerin üzerinde “bayram tatillerinde çalışmaya devam edeceğine” dair bir hüküm bulunması halinde, söz konusu sözleşmeyi imzalayan çalışan, bayram tatillerinde de çalışmasını sürdürmek durumundadır.

Dolayısıyla iş sözleşmesinde belirlenen şartlar, genel hükümlere göre ağır basmaktadır. Bu noktada genel hükümlere göre bir personel, bayram tatilleri döneminde çalışmaya zorlanamayacakken aynı şekilde özel hükümler kapsamında iş sözleşmesinde bayram günleri çalışacağına dair imza atmışsa, kanunen buna uymakla yükümlüdür.

İşe Gelmezse Suçlu Sayılır

Bu noktada iş sözleşmesinde yer alan hükme rağmen bayram tatillerinde iş yerine çalışmaya gelmeyen personel suçlu duruma düşmektedir. İşverenin isteğine bağlı olarak üst üste iki veya 3 gün söz konusu personelinin, bayram tatilini bahane ederek işe gelmemesini tutanak tutturabilme hakkına sahiptir.

Bu tutanaklar ise çalışanın tazminatsız olarak işten atılmasının önünü açmaları sebebiyle oldukça önemlidir. Çünkü iş sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmediği ispat edilen işçi tazminatsız olarak işten kovulabilmektedir. Bu bilgilerin ışığında, imzalanan iş sözleşmesinde bayram tatillerinde çalışılıp çalışılmayacağına dair bir hüküm bulunuyorsa, çalışanların buna göre hareket etmesi gerekiyor.

İki Kat Zamlı Ödenir

Bununla birlikte bayram tatili süresince çalışan işçilere ödenecek olan ücret tutarı da İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre belirlenmiştir. Buna göre bayram tatili zamanında çalışmasını sürdüren işçiler, normal zamandaki kazançlarına göre iki katı tutarında ücret almaları gerekiyor. Dolayısıyla bir aylık brüt ücret 30 güne bölündükten sonra günlük ücret iki ile çarpılarak bu tutarın hesaplanması mümkün olmaktadır.