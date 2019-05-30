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Geleceğin Sanatçıları KAGEM’de Yetişiyor

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce düzenlenen sanat kurslarında geleceğin sanatçıları yetişiyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, merkezi ziyareti sırasında gençlerle birlikte türküler ve şarkılar söyledi. 

Geleceğin Sanatçıları KAGEM’de Yetişiyor mask
Geleceğin Sanatçıları KAGEM’de Yetişiyor mask
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Başkan Oğuz gençlerle birlikte türkü söyledi

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce (KAGEM) düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Sanat kurslarının yanı sıra okuma yazma bilmeyen yetişkinlere de okuma yazma öğretiliyor. Tüm yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı kurslarda, kursiyerler hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. KAGEM’de öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları da yapılıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor.   

Gençlere Sürpriz Ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KAGEM’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Oğuz, burada gençlerle birlikte türkü ve şarkılar seslendirdi. Kurslara özellikte gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti: “Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına ayrıca bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atacağız. Ziyaretimizle, merkezimizdeki kurslara katılan gençlerimizin, yavrularımızın mutluluklarına ortak olduk. Onların gözlerindeki ışığı görmek bizlere çok iyi geldi. Merkezimizden sadece geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz değil, yetişkin bireylerimiz de faydalanıyor. Burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama çalıyorlar. Onların bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Burada geleceğin sanatçılarının yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz.”

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