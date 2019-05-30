Mahalle iftarları ile iftar sofrasının bereketini Mamak’ın bütün mahallelerine taşıyan Mamak Belediyesi, Lalahan Mahallesi’nde iftar sofrası kurarak mahalleliyi aynı sofranın etrafında buluşturdu. Lalahan Nevin Gökçek Parkı’nda kurulan iftar programına katılan mahalle sakinleri ile yakından ilgilenen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aynı apartmanda, aynı sokakta oturup birbirini yeterince göremeyen insanlar aynı sofrada bir araya geliyor, bu sayede bir kaynaşma zemini oluşuyor. Ramazan Ayı’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarımıza hemşerilerimizin yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu. Köse vatandaşların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti.
Bugün 09:46 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:47 TSİ
Lalahan Mahallesi’nde İftar Coşkusu
Mamak Belediyesi, Lalahan Mahallesi Nevin Gökçek Parkı’nda iftar sofrası kurarak mahalleliyi aynı sofranın etrafında buluşturdu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz